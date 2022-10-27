В иранском Ширазе совершено нападение на шиитское место паломничества

По меньшей мере 15 человек погибли в результате нападения на шиитскую святыню в городе Шираз на юге Ирана , сообщили несколько иранских государственных СМИ, а т.н. "Исламское государство" (ИГИЛ) взяло на себя ответственность за это.

В сообщениях говорится, что нападение, которое произошло в мавзолее Шах Чераг ранним вечером в среду, было совершено тремя вооруженными мужчинами.

Государственное телевидение, сообщившее, что по меньшей мере 19 человек также были ранены, возложило ответственность за нападение на "такфиристов".

Nour News, СМИ, близкие к Высшему совету национальной безопасности Ирана, заявили, что нападавшие «не имеют иранского гражданства».

Позже ИГ взяло на себя ответственность за нападение в заявлении на своем телеграмм-канале, сообщает Reuters.

Шираз, расположенный на юге центральной части Ирана, является популярным местом туризма и паломничества. Последнее такое нападение произошло в апреле 2008 года, когда в результате взрыва бомбы, заложенной в мечети, погибли 14 человек.

Президент Ирана Эбрагим Раиси заявил в среду, что атака не останется без ответа.

«Опыт показывает, что враги Ирана, не сумев внести раскол в сплоченные ряды нации, мстят насилием и террором», — сказал Раиси.

«Это зло точно не останется без ответа, а силовики и правоохранительные органы преподнесут урок тем, кто задумал теракт».

Нападение произошло на фоне протестов в Иране после сентябрьской смерти Махсы Амини, 22-летней женщины, которая скончалась после того, как была задержана полицией нравов страны за ношение «неподходящего хиджаба».

По данным базирующейся в Норвегии правозащитной группы, в среду иранские силовики столкнулись с скорбящими, собравшимися в родном городе Амини Сакез, чтобы отметить 40 дней со дня ее смерти.

Hengaw, отслеживающая нарушения прав человека в курдском регионе Ирана, написала в Твиттере , что власти применили слезоточивый газ и открыли огонь по людям, собравшимся на площади Зиндан в Сакезе в среду.

По сообщению иранского государственного информационного агентства, в западном городе Малайер член Корпуса стражей исламской революции был застрелен «бунтовщиками» в среду.