Имран Хан ранен в результате покушения в Пакистане

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был ранен в ногу во время нападения на его марш протеста в восточном городе Вазирабад.

Старший помощник Хана сказал информационному агентству AFP, что это была «попытка убить его», но полиция еще не подтвердила, что он был целью.

Члены его партии заявили, что в результате стрельбы пострадали еще четыре человека.

70-летний Хан возглавил марш на столицу Исламабад, требуя досрочных выборов после того, как он был свергнут в апреле.

Бывшего премьер-министра доставили в больницу в Лахоре. Представитель партии сказал, что он был ранен в голень.

Другой лидер партии, министр здравоохранения провинции Ясмин Рашид, заявила, что Хан находится в стабильном состоянии.

Полиция выпустила видео с признанием задержанного, который, по их словам, пытался убить бывшего премьер-министра.

Неясно, при каких условиях проводилось интервью, но в нем мужчина на вопрос полицейских, почему он открыл огонь, отвечает: «Он вводил людей в заблуждение. Я хотел его убить. Я пытался его убить».

На видеозаписи с места происшествия видно, как Хан и его сторонники едут на грузовом контейнере, буксируемом грузовиком, прежде чем раздается стрельба. Затем видно, как Хан пригибается, а окружающие пытаются его прикрыть.

На другом видео видно, как Хана в сознании с повязкой на правой ноге увозят в машине после стрельбы.

Один член партии также замечен с повязкой на лице и кровью на одежде, он говорит, что люди должны молиться за Хана и всех раненых.

«Это была попытка убить его, убить его», — сказал AFP старший помощник Хана Рауф Хасан.

Нынешний премьер-министр Шехбаз Шариф осудил стрельбу и приказал провести немедленное расследование. Президент Ариф Алви назвал инцидент «отвратительной попыткой убийства».

Хан возглавлял марш протеста — второй такой митинг в этом году — в течение последних семи дней, призывая к новым выборам.

Правительство неоднократно заявляло, что проведет выборы в следующем году, как и планировалось.

В прошлом месяце избирательная комиссия Пакистана лишила Хана права занимать государственные должности по делу, которое бывший звездный игрок в крикет назвал политически мотивированным.

Его обвинили в неправильном указании сведений о подарках от иностранных высокопоставленных лиц и доходах от их предполагаемой продажи. Подарки включали часы Rolex, кольцо и пару запонок.

Напомним, что у Пакистана имеется долгая история смертоносного политического насилия.

В самом громком деле бывшая премьер-министр Беназир Бхутто была убита на публичном митинге в 2007 году.