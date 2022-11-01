В Чечне может быть продолжена мобилизация

Чеченский наместник Рамзан Кадыров сообщил о продолжении мобилизационных мероприятий в республике. На встрече с боевиками спецподразделения СОБР "Ахмат" Кадыров упомянул, что в Чечне "начнутся повестки". Об этом пишет издание Кавказ.Реалии.

"Сейчас начнутся повестки, и если он [военнослужащий] уже будет числиться в каком-нибудь полку или батальоне, то ему не придется идти в армию, он будет среди своих, чеченцев. Иначе тебя куда-то увезут, в какую-то дивизию, бригаду, а родственники не будут знать, где ты находишься", - сказал Кадыров, обращаясь к бойцам отряда.

Немного ранее Кадыров предложил отправить на войну в Украину... четверть населения республики.

В голосовом сообщении, которое Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале, он назвал вторжение в Украину "войной между сатанизмом и христианами-мусульманами" и призвал их объединиться.

"Мы сегодня в первую очередь защищаем религию и семейные ценности... Нас почти миллион шестьсот тысяч (согласно данным Всероссийской переписи населения в 2021 году, население Чечни - 1,51 млн человек. - Прим.ГИ). Из них хотя бы триста тысяч, четыреста тысяч – я не знаю, сколько там выйдет мужского населения, которое можно отправить на войну, – возраст не имеет значения. Все равно вы должны быть в военкоматах, в тех структурах, которые сегодня воюют", - заявил Кадыров.

По данным Чеченстата, на конец 2021 года в регионе проживало 420 тысяч пенсионеров и 551 тысяча детей.

Напомним, что еще 22 сентября Кадыров говорил, что мобилизации в республике не будет. Дескать, Чечня свой план уже перевыполнила.

Российский министр обороны Сергей Шойгу 28 октября отчитался президенту России Владимиру Путину о завершении мобилизационных мероприятий. Он сообщил, что в ряды Вооруженных сил РФ призвано 300 тысяч человек. В данный момент журналисты не располагают официальным подтверждением этой информации.

Шойгу также заявил, что дополнительный призыв не планируется. По его словам, войска комплектоваться будут за счёт контрактников и "добровольцев".

Указ о завершении мобилизации может подписать только президент России. На сегодняшний день такой документ на официальном сайте Кремля не опубликован.

Зато в Госдуме стараниями фракции "Единой России" собираются принять закон, предусматривающий тюремный срок на 5 лет за уклонение от мобилизации. Это (плюс слова Кадырова) пожалуй все, что надо знать о "завершении" мобилизационных мероприятий.