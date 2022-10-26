Кто тут сатанисты?!

"Денацификация и демилитаризация" Украины у Кремля провалилась и была списана им в утиль, и теперь, не придумав ничего лучше, они озвучили новую цель развязанной ими бойни - "десатанизацию". Или в зависимости от аудитории - "дешайтанизацию".

Сразу несколько видных представителей режима в последнее время заявили нечто подобное, но нашей аудитории, конечно, интересно, что сказал один из них - Рамзан Кадыров. Вот его слова:

«Сатанистская демократия — это когда защищают права атеистов, но оскорбляют верующих. Или когда традиционных пар лишают детей и передают их в однополые семьи. Намеренно в однополые, не волею случая. И в Европе это проглотили. Это они считают современным, цивилизованным. Чем раскрепощеннее тема „ниже пояса“, тем для них лучше. А я вижу в этом деградацию и сатанизм. И я лучше буду бороться с этим в зародыше там, чем позволю этой мерзости окутать нашу Родину здесь».

Ни один ни мусульманин, ни христианин действительно не примет того, что описал Кадыров. Но возникает один вопрос - какое отношение это имеет к Украине? Где в ней хоть один случай, описанный Кадыровым, уже не говоря о целенаправленной политике?

С другой стороны, если говорить о раскрепощении хоть "ниже пояса", хоть "выше пояса", то не будем забывать, что именно при Рамзане Кадырове частыми гостями в Чечне стали видные "деятели культуры", которые именно этим занимаются. Включая таких как Сергей Зверев и Николай Басков, которых традиционными совсем не назовешь. Да и Жерар Департье, который был осыпан всеми возможными благами за счет бюджета, не был замечен в борьбе за традиционные ценности. Меж тем, такие люди во Франции есть, в том числе и среди мусульман, в том числе и подвергающиеся из-за этого давлению. И если уж так хотелось привезти кого-то известного с Запада и облагодетельствовать его, что мешало это делать с французскими мусульманами или даже диссидентами-христианами, а не "раскрепостителями ниже пояса"?

Если это касается Чечни, то обо всей России нечего и говорить. Многие развлекательные программы на российском телевидении, в том числе в прайм-тайм, не свидетельствуют о триумфе не то, что традиционных ценностей, но и даже традиционной ориентации над нетрадиционной, а совсем наоборот.

И не надо думать, что все это исходит только от "либералов" и "противников СВО". Вызвавший недавно скандал своим призывом сжигать и топить украинских детей сотрудник Russia Today (RT) Антон Красовский, спешно после этого уволенный (но уже прощенный начальницей), никогда не скрывал ни своей ориентации, ни того, что из-за нее он заразился СПИДом. Нормальный такой пример традиционных ценностей для подрастающих поколений на гостелевидении и за госсчет.

И он ведь там такой не один - в свое время RT плотно работала с аудиторией геев и феминисток, привлекая к себе таких людей как Красовский, Баронова, Винокурова, которые боролись за "прогрессивные ценности" и против "исламизации", как России где она ими ассоциировалась с Хабибом Нурмагомедовым, так и всего Запада, где ими разжигались исламофобские настроения и поддерживались исламоненавистники.

И, кстати, если уж на то пошло, одним из самых первых идеологов войны против Украины за "русские земли" (ау, причем тут Ислам?) был человек, который не только всей России, но и всему миру стал известен рассказом, в котором он детально описывал, как удовлетворял в Америке негра - Эдуард Лимонов. Начав в российской политике как оппозиционер, он в итоге пришел к воспеванию режима, взявшего на вооружение его идеи, и стал частым и любимым гостем в той же RT.

Так кто же и против чего тут решил бороться? И каким образом? Если вы хотите бороться за традиционные ценности в России, то зачем для этого бомбить Украину? Наводили бы порядок в своем доме, подавая пример другим и делая свою страну привлекательной, и здоровые силы в других странах вас бы только поддержали, в том числе в Украине. Кстати, в свое время, в середине нулевых годов нынешний лидер украинского христианско-мусульманского батальона "Братство" Дмитрий Корчинский проявлял интерес к России как к стране с потенциалом сопротивления тем самым нездоровым тенденциям на Западе, которые описывает Кадыров. Но приехав в Россию, быстро разобрался, что к чему и понял, что в лице ее правящего класса имеет дело с абсолютно беспринципными существами, для которых провозглашаемые ими идеи не более чем средство, а цель это абсолютная власть - внутри их страны и за ее пределами, над теми, кого нужно подкупить, завербовать, запугать, уничтожить. Именно поэтому Кремль не гнушался использовать одновременно гомосексуалистов и традиционалистов, исламофобов и мусульман, правых и левых, коммунистов и монархистов. А сейчас, когда у него земля уходит из под ног, цепляется за все, что можно.

Меж тем, интересно, в чем видит сущность "сатанизма" в Украине не Кадыров, пугающий мусульман гомосексуалистами (как там поживают Басков и Зверев?), а его московские начальники. По словам помощника секретаря Совбеза России Алексея Павлова, этот "сатанизм" проявил себя в том, что в Украине "расцвели секты". Переводим на русский - в путинской России с подачи РПЦ и ее саттелитов среди казенных организаций других конфессий "сектами" считаются любые религиозные организации кроме официальных и прогосударственных. По этой причине в России искореняются не только мусульманские джамааты и не только протестанты и иеговисты, но и даже православные движения вроде иегумена Сергия и его сторонников. В Украине же, напротив, религии проявляют себя в виде не казенных организаций, а живых общин, будь то православные братства, мусульманские джамааты, протестантские церкви, хасидские движения и т.д.

И тут очень важно понять одну вещь - в современном мире, где на традиционные ценности действительно идет агрессивное наступление со стороны культурного либерализма, противостоять ему могут не государство и выхолощенные им религиозные организации, а именно такие низовые и самостоятельные религиозные общины. Вот почему, на самом деле Украина является куда более религиозной страной, чем Россия, где себя могут проявлять не только пресловутые геи, но и верующие, в том числе противостоящие их инициативам.

Кстати вчера в Украине отмечали очередную годовщину создания в армии капелланской службы, которая занимается удовлетворением религиозных потребностей военнослужащих всех конфессий. В том числе доставкой им питания, соответствующего их религиозным канонам, в частности, халяля для мусульман и кошера для иудеев. А в "скрепной" России где что-то подобное? И если говорить о мусульманах в российской армии кроме специальных кадыровских подразделений, обеспечены ли им там возможностью молиться и иметь халяльное питание?

Словом, при ближайшем рассмотрении обоснования войны против Украины "борьбой с сатанизмом" превращаются примерно в то же, во что уже превратились российские войска под Киевом и Харьковым и во что они сейчас превращаются под Херсоном. Включая и кадыровские части, чем по слухам и вызвана такая реакция их патрона с призывом к "джихаду против сатанистов".

А вообще разговоры о сатанизме со стороны чекистов и их сподручных не вызывают ничего кроме кривой ухмылки. Ведь в мире во власти сложно найти больших сатанистов, чем эти последователи оккультных сект, у которых в спецслужбах даже существуют отделы, ответственные за колдовство и магию. У вас государство возглавляет человек, который постоянно крестится искаженным крещением, который ни с того, ни с сего прилюдно начинает целовать детей в голый живот и про которого известно, что он омолаживается ваннами с оленей кровью, а в центре Красной площади стоит мавзолей-зиккурат. У вас армию сейчас набирают буквально из насильников, убийц и людоедов - буквально!

Так, кто тут сатанисты, ало?!