Туркменских зэков вербуют на войну в Украине

Российское вооруженное формирование, известное как ЧВК Вагнер, уже несколько месяцев занимается вербовкой заключенных в тюрьмах РФ, для отправки их на фронт в Украину. Но тут появляются сведения о том, что вагнеровцы решили не ограничиваться тюрьмами России и вербуют боевиков уже и в тюрьмах Туркменистана.

По крайней мере об этом заявил со ссылкой на местных активистов оппозиционер-эмигрант, основатель движения «Демократический Выбор Туркменистана» (ДВТ), Мурад Курбанов.

В своем заявлении Курбанов буквально сообщает следующее:

"В мое распоряжение поступила информация от активистов из Туркменистана, которая указывает на то, что в стране, при содействии органов национальной безопасности и властей идёт незаконная мобилизация среди контингента пенитенциарных учреждений на войну в Украине. Достоверно известно, что не менее 500 русскоговорящих "контрактников" собрали по тюрьмам Туркменистана и отправили в Москву. Там им выдали паспорта РФ и провели 10-ти дневную военную подготовку, после чего всех отправили воевать за Россию против Украины. Готовность воевать по контракту поощряют снятием судимости, обещают заплатить $1000, и сразу выдают паспорт РФ.

Информация стала доступной, после того как пришли сообщения о первых трупах. Представители национальной безопасности демонстрируют похороны в смартфонах, утверждая, что осужденный умер из-за коронавируса.

Кроме того, с Теджена, Лебапской, Ташаузской областей приходят сообщения, что идет онлайн набор в ЧВК России. Желающим заработать $1000 предоставляют VPN и заставляют регистрироваться на сайте ЧВК, далее отправляют быстро в Москву и дальше по схеме.

С учетом того, что в ТМ безработица среди населения составляет более 60%, весь бизнес контролируется родственниками президента, невозможно заработать даже $20 в месяц. Социальные выплаты около $10, пенсия $15, тяжелейший уровень жизни населения, подталкивает молодых граждан, на работу по контракту с ЧВК.

Я получаю информацию как от активистов и граждан из ТМ, так и от туркменских активистов из России...

В основном набирают граждан из самых депрессивных, социально бедных регионов Туркменистана – это город Теджен и округ города Теджен, Лебапский велаят, Ташаузкий велаят.

В данный момент, по оценкам «Радио Свобода», в Туркменистане проживает не более 2,8 млн. граждан. При этом у нас в стране наиболее высокий мировой показатель заключенных.

Также важно отметить, что туркменская пенитенциарная система, заложенная еще Сапармуратом Ниязовым, отличается запредельным уровнем жестокости и бесчеловечности. Принцип, который преследовал Ниязов – каждый взрослый мужчина страны должен пройти через тюрьму, столкнуться с пытками и зверствами, чтобы в дальнейшем сохранять абсолютную лояльность к режиму. За годы правления Бердымухамедова тюрьмы и колонии стали местом непрерывных пыток. Любой ничтожный проступок приводит человека в тюрьму. Поэтому, такой контингент легко склонить к участию в войне против Украины. "

Сказать, что мы удивлены? Да нет, конечно, не удивлены. Просто где еще можно найти бойцов за российские "традиционные ценности" как не в самых людоедских осколках советской пенитенциарной системы?