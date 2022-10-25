Видео с детьми Кадырова на войне было смонтировано - никто и не сомневался

Видеоролик с несовершеннолетними сыновьями главы Чечни Рамзана Кадырова, снятый якобы на передовой в Украине, смонтирован из нескольких видео, признал министр печати Чечни Ахмед Дудаев.

"Там несколько таких съемок... И мы монтируем из [них]. Это работа режиссеров монтажа. Они... выбирают несколько кадров, видеоряд, звуковое сопровождение накладывается – это обычная работа монтажеров", - сообщил Дудаев в своем телеграм-канале.

Напомним, 19 октября Кадыров заявил, что трое его сыновей - 16-летний Ахмат, 15-летний Эли и 14-летний Адам - приняли участие в боевых действиях. В доказательство своих слов он опубликовал видео, на котором они стреляют из пулемета и гранатомета. При этом, как обратили внимание чеченские оппозиционные телеграм-каналы, некоторые детали на видео свидетельствуют о том, что кадры сняты в тылу.

Так, местность, где "происходят боестолкновения", практически полностью совпадает с локацией, где до этого была принята делегация Айшат Кадыровой. Деревья, кусты, а также очертания леса на горизонте идентичны на двух видео.

По словам Дудаева, кадры с детьми Кадырова были сняты за два дня до их публикации - 17 октября.

Теперь ждем пояснения на счет "отбитой атаки ВСУ" и всех тех подвигов, о которых сообщил Рустам Агуев.