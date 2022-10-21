Кадыров показал, как его дети "воюют" в Украине

Чеченский гауляйтер Рамзан Кадыров показал видео, на котором трое его несовершеннолетних сыновей стреляют из автоматов и гранатомета из небольшого окопа. Кадры предположительно сняты на оккупированных территориях Украины.

По словам Кадырова, 16-летний Ахмат, 15-летний Эли и 14-летний Адам уже несколько дней "посещают передовые позиции чеченских силовиков" и якобы сумели "отбить очередную контратаку нацистов". Подростки, как заявляется, обеспечивают огневое прикрытие наступающим бойцам.

При этом некоторые детали на видео свидетельствуют о том, что кадры сняты в тылу, обращают внимание чеченские оппозиционные телеграм-каналы. Так, местность, где "происходят боестолкновения", практически полностью совпадает с локацией, где до этого была принята делегация Айшат Кадыровой. Деревья, кусты, а также очертания леса на горизонте идентичны на двух видео, пишет "Niyso".

На это "подвиги" сыновей Кадыров не закончились. Сообщается, что трое подростков не только отбили контратаку ВСУ, но и в тот же день пошли сами в атаку, уничтожив целый отряд, попутно взяв в плен 6 человек. Видео, увы, нет, но но со слов Рустама Агуева, начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР, Кадыровы действовали "отважно, хладнокровно, решительно и внесли весомый вклад в успех спецоперации". Как шутят в оппозиционных каналах, эти трое так и Киев возьмут.

О том, что несовершеннолетние сыновья будут "воевать в Украине", Рамзан Кадыров заявлял в начале октября. Это была реакция на обвинения оппозиционных блогеров в том, что глава региона отправляет на передовую рядовых чеченцев, но не своих родственников. По словам Кадырова, военная подготовка подростков "началась еще давно, чуть ли не с малых лет".

Между тем, очевидно, что вся эта театральная постановка нарушает как минимум несколько законов РФ, ведь вооружение и отправка детей (по законам РФ) в окопы, в районы боевых действий это ни разу не законно.