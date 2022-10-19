Австралия отозвала признание Иерусалима столицей Израиля

Австралия заявляет, что больше не будет признавать Западный Иерусалим столицей Израиля, отменив решение, принятое правительством бывшего премьер-министра Скотта Моррисона в 2018 году.

«Сегодня правительство подтвердило предыдущую и давнюю позицию Австралии о том, что вопрос окончательного статуса Иерусалима должен решаться в рамках мирных переговоров между Израилем и палестинским народом», — говорится в заявлении министра иностранных дел Пенни Вонг.

«Это отменяет признание правительством Моррисона Западного Иерусалима столицей Израиля».

Вонг повторила, что посольство Австралии останется в Тель-Авиве и что Канберра привержена решению о создании двух государств, «в котором Израиль и будущее Палестинское государство сосуществуют в мире и безопасности в пределах международно признанных границ».

Она добавила: «Мы не поддержим подход, который подрывает эту перспективу».

Статус Иерусалима является одним из самых больших камней преткновения в попытках достичь мирного соглашения между Израилем и палестинцами.

Израиль считает весь город, включая восточный сектор, который он аннексировал после войны 1967 года, своей столицей, в то время как палестинские официальные лица при широкой международной поддержке хотят, чтобы оккупированный Восточный Иерусалим стал столицей будущего государства, которое они надеются создать на оккупированном Западном берегу и в секторе Газа.

Палестинская администрация приветствовала шаг Австралии, который, вероятно, привлечет внимание к израильско-палестинскому вопросу.

«Мы приветствуем решение Австралии в отношении Иерусалима и ее призыв к решению на основе сосуществования двух государств в соответствии с международным правом», — написал в Twitter министр гражданских дел Палестинской автономии Хусейн аль-Шейх.

Шейх приветствовал «подтверждение Австралией того, что будущее суверенитета над Иерусалимом зависит от постоянного решения, основанного на международной законности».

Австралийский эксперт Шахрам Акбарзаде из Университета Дикина считает, что действия Австралии возродят международный консенсус в отношении статуса Иерусалима.

«Австралия отклонялась от этого консенсуса, но теперь возвращается к нему.

«Это определенно привлечет внимание к проблеме, палестино-израильскому спору и будущему решения о создании двух государств», — сказал из Мельбурна, добавив, что международное сообщество несет большую ответственность за решение этой давней проблемы.

«Существует международный консенсус в отношении того, что статус Иерусалима следует решать в рамках более широких переговоров о будущем двух государств в составе Израиля и Палестины. Они не могут быть оторваны от этого вопроса».

Премьер-министр Израиля Яир Лапид во вторник резко раскритиковал решение Австралии.

Лапид назвал этот шаг «поспешным ответом», добавив: «Мы можем только надеяться, что правительство Австралии займется другими вопросами более серьезно и профессионально.

«Иерусалим — вечная и единая столица Израиля, и ничто и никогда этого не изменит», — также заявил Лапид.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что вызвало посла Австралии для подачи официального протеста.