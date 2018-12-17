Австралия признала Западный Иерусалим столицей, но похоже, что все недовольны

Австралия официально признала Западный Иерусалим столицей Израиля, но пообещала держать свое посольство в Тель-Авиве до достижения мирного урегулирования.

Выступая 15 декабря, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сказал: «Австралия теперь признает Западный Иерусалим — место расположения кнессета и многих правительственных учреждений - столицей Израиля», добавив: «Мы с нетерпением ждем переезда нашего посольства в Западный Иерусалим, когда это практически будет возможно, в поддержку и после окончательного определения статуса».

Тем не менее, Моррисон не стал признавать Восточный Иерусалим в качестве палестинской столицы, сказав лишь: «Признавая нашу приверженность решению о создании двух государств, правительство Австралии также решило признать стремление палестинского народа к будущему государству со столицей на востоке. Иерусалим».

Этот шаг уже толкуется как сильно размытая версия того, что ранее было заявлено австралийским правительством, после того, как Моррисон пообещал последовать примеру США и признать весь город Иерусалим столицей Израиля. Ожидание жесткой реакции со стороны мусульманских соседей — Индонезии и Малайзии — охладило просионистский пыл Моррисона, но и совсем уж забыть о своем обещании ему было не к лицу. По сообщению местной газеты «Австралиец», оппозиционный лидер страны Билл Шортен назвал решение не переводить посольство «унизительным отступлением от поспешного объявления на выборах».

Другие австралийские оппозиционные политики присоединились к Шортену в его осуждении, обвиняя Моррисона - который может столкнуться с выборами в следующем году - в действиях ради собственных интересов. По словам Аль-Джазиры, теневой министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг назвала объявление «ничем иным, как спасением лица».

В итоге, как и ожидалось, половинчатое решение (аналогичное, кстати, позиции РФ, которая умудряется быть «другом» палестинцев, не упуская отношений с Израилем) не удовлетворило никого из заинтересованных сторон, и вызвало лишь разочарование, как в Израиле, так и в Палестине. Как известно, обе стороны отвергают претензии другой стороны на Иерусалим в качестве своей столицы

Разделение Иерусалима формально не признано в соответствии с международным правом, но резолюция ООН объявила город разделенным, а по условиям соглашений в Осло статус Иерусалима должен быть урегулирован на переговорах об «окончательном статусе».

Палестинцы и их союзник, в частности премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммед, по сути осудили решение Австралии признать Западный Иерусалим столицей Израиля до окончания переговоров.

Точно также реакция Израиля на признание Австралии была весьма сдержанной. Хотя израильский МИД признал решение «шагом в правильном направлении», тот факт, что Австралия признала лишь Западный Иерусалим столицей Израиля, и к тому же подтвердила приверженность идеи двух государств, израильтян ничуть не обрадовал. «К нашему сожалению, в этих позитивных новостях они допустили ошибку», - сказал израильский чиновник журналистам.

В любом случае, почти все наблюдатели сходятся на том, что вопрос Иерусалима и израильско-палестинского конфликта для Австралии интересен постольку поскольку он связан с делами внутри страны. А значит любое решение в конце концов вызвано перипетиями внутриполитической борьбы.