Кадыров проговорился о смертях от ковида в Чечне

Чеченский наместник Рамзан Кадыров неожиданно так увлекся пропагандой войны против Украины и могилизации, что проболтался о реальных цифрах умерших от ковида людей По его словам в пик заболеваемости ковидом в республике умирали 50-70 человек ежедневно. Об этом он рассказал на совещании с чиновниками в качестве довода в пользу того, что не стоит бояться смерти на войне Украине.

"Когда создавали новый "Нефтеполк" (полк по охране нефтегазовых объектов – прим. ГИ.), то появились люди, призывающие там не работать - якобы отправят на войну. Зачем [тогда] тебе жить на этой земле, и сколько ты собираешься жить? Каждый день разве у нас не умирали сотнями? Когда был ковид, эта невидимая болезнь, [сообщалось], что ежедневно умирает по 60, 50, 70 человек", - обратился Кадыров к собравшимся чиновникам.

Не будем сейчас обсуждать насколько достойная смерть ждет чеченца-мусульманина, воюющего за "русский мир" в Украине плечом к плечу с исламофобами вроде подполковника Лапина. Обратим внимание, что озвученные Кадыровым цифры больше десяти раз превышают среднее значение ежедневных смертей из официальной республиканской статистики.

Как указано на сайте "стопкоронавирус.рф", с начала пандемии максимальное число смертей в Чечне было зафиксировано 29 августа 2021 года: 15 летальных случаев. В общем от коронавируса в регионе погибли 1076 человек, следует из официальных данных.

В принципе, целый ряд экспертов, таких например как независимый демограф Алексей Ракша, утверждали, что что большинство регионов России предоставляют ложные данные о заболевших. Чечня в этом отношении всегда выделялась особенно, несмотря на то, что она стала одним из первых регионов РФ, где отменили масочный режим.

Ну а теперь мы можем представить себе, каковы реальные цифры погибших на российской войне чеченцев. Понадобилось не так уж много, чтобы выяснить, сколько людей умирало на пике пандемии. Кто знает, возможно скоро тот же самый Кадыров сообщит нам о гораздо большем числе погибших.