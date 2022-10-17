"Героям - слава!": чему учит расстрел на полигоне в Белгороде

Сразу пояснение для наших читателей-мусульман. Слово "слава" в данном случаем употряблется не в значении арабских слов "хамд", "тасбих", "тахмид", которые корректно употреблять лишь по отношению к Творцу, но в значении такого арабского слова как "маджд", которое употребимо и по отношению к творениям.

А эти два творения Аллаха - 23-летний Рахмонов Мехроб и 24-летний Эсхон Аминзод (на фото) свою славу или почет, безусловно, заслужили утилизировав дюжину агрессоров, включая подполковника Андрея Лапина, своим грязным языком посмевшего оскорбить Господа миров.

Как все это уже наверное знают, произошло это 15 октября на полигоне в Белгородской области, где оказались эти два таджикских брата. По словам правозащитницы Валентины Чубик, оба они были фактически насильно отправлены участвовать в войне после того, как их заставили подписать контракты в качестве "добровольцев". Таких случаях, кстати, уже масса, что лишний раз свидетельствует, что набор среднеазиатов-добровольцев на войну на условиях получения российского гражданства - это ширма, под которой их фактически насильно отправляют на бойню под угрозой либо ареста/депортации, либо "опускания" для тех, кто уже находится за решеткой.

Однако принудительно оказавшись на полигоне эти мусульмане всем своим видом давали понять, что не желают воевать за тагута. Кроме того, тупые и упрямые враги Аллаха упорно не позволяли им молиться, вместо того, чтобы создать все условия, чтобы у них возникло желание воевать за них.

В итоге в ходе одной такой перепалки животное Лапин сказало (астагфиру-Ллах), что "Аллах это трус раз не позволяет мусульманам сражаться за страну, где ты дал присягу". После чего два наших брата вернулись с пулеметами и показали, кто на самом деле трус и кто и за что готов сражаться. Братья в итоге приняли смерть шахидов, ин ша Аллах, но успев отправить на тот свет дюжину потенциальных агрессоров и еще столько же ранить.

История эта на самом деле говорит о многом.

Во-первых, после этого происшествия сторонники "русского мира" заголосили о том, что в армию не надо набирать "гастарбайтеров". Очень хорошо, ведь если их руководство придет к такому же выводу, это будет означать, что два человека ценой своих жизней спасли от бессмысленной, адской смерти тысячи своих земляков, от которых отстанут вербовщики.

Во-вторых, всем "правозащитникам", годами безнадежно таскающимся по путинским судам (по выражению главаря режима, "мучающимся пыль глотать") было наглядно показано, как в путинской России эффективно защищаются права мусульман. Ведь можно не сомневаться в том, что итогом всех жалоб, исков и т.п. в таких случаях были бы только насмешки и ухудшение положения тех, кто их пишет, тогда как после этого инцидента офицерью скорее всего будет дана инструкция, как себя вести и как не вести в подобных ситуациях. Да и в следующий раз, памятуя эту историю очередная собака подумает прежде, чем открыть свой грязный рот и тявкать на Господа миров в присутствии мусульман.

В-третьих, свое нелояльное отношение к "русскому миру" в данном случае продемонстрировали не только среднеазиаты, но мусульмане как таковые. И если такие случаи будут нарастать - необязательно в такой форме, но хотя бы в виде ропота, бегства с фронта, саботажа и т.д. со стороны мусульман коренных российских народов это однозначно приведет к пересмотру политики мобилизации в отношении мусульманских регионов и народов.

Всегда надо помнить, что в лице нынешнего российского режима мы имеем дело с теми, кто понимает только один язык - силы. И как учит нас эта история, ее способны продемонстрировать даже два паренька, которым уже нечего терять - кроме своего достоинства и ревности к религии, которые у них могли бы позаимствовать позорные прокремлевские имамы и мусульманские блогеры России.

Так что, по-любому героям слава и пусть Аллах примет их шахаду. А тем, кому еще предстоит сопротивляться, пожелаем: "работайте, братья!"