Могилизация идет: спасайтесь и спасайте!

Итак, с момента объявления мобилизации прошло еще меньше месяца, а она уже начинает оправдывать данное ей в народе название - моГилизации.

Не успев одеть военную форму, не пройдя боевое слаживание, во многих случаях даже не научившись стрелять, сотни мобилизованных уже погибли в боях, куда их бросили в первые дни после призыва.

Об этом свидетельствует уже и заметное количество не-рядовых жертв, чью гибель замолчать невозможно. Только в последние дни стало известно о гибели петербургского адвоката Андрея Никифорова, главы одного из отделов мэрии Москвы Алексея Мартынова и наконец заместителя муфтия Омской области и главного имама ее Тевризского района Руслана Вахитова.

На последнем не можем не остановиться отдельно, потому что свою бесславную смерть за Путина и "Русский мир" в Украине нашел чалмоносец, который в советские годы уже воевал а Афганистане. Аллах сохранил ему его жизнь тогда и дал возможность покаяться и приобретя религиозные знания больше не подвергать ее опасности, сражаясь за тагута. Но он с упорством достойным лучшего применения решил сражаться за него вновь и нашел свою позорную смерть. Туда ему и дорога!

Так вот, если кучно гибнут уже столь известные люди, то что же происходит с рядовыми? Об этом можно судить по то там, то тут всплывающим сообщениям их родственников о том, как за несколько дней боев, в которые бросили не просто необученное, а даже неоформленное мясо, из подразделения в 100 человек в живых осталось лишь 20.

Таким образом, подтвердились худшие прогнозы - мобилизованных используют именно как дешевое пушечное мясо, пытаясь закрыть ими множащиеся дыры фронтов.

Так что, продажные прокремлевские "мусульманские блогеры", призывавшие не паниковать и утверждавшие, что экстремисты и "беглые" распростаняют слухи и накручивают - вы продолжаете настаивать на этом?

Мы же можем повторить лишь то, что уже получило подтверждение в полной мере, обращаясь к тем, кто еще находится в России и кому угрожает опасность могилизации:

если можете валить - валите

если можете, то кого (вы знаете)

если не можете, то куда (ищите)

не можете свалить - спрячьтесь

не можете спрятаться - не берите повестку

оформили за вас - сопротивляйтесь, наносите увечья тем, кто вас пытается принудить воевать или себе

сбежать - лучше, чем погибнуть за тагут

сесть - лучше, чем погибнуть за тагут

умереть, сопротивляясь тагуту - лучше, чем отдать свою дунию и ахыра за него.

Важно понять, что сейчас нужно, во-первых, не позволить сделать пушечным мясом себя или своих близких, а во-вторых, шатать власть тех, кто это пытается делать любыми средствами. От распространения правды и формирования правильного общественного мнения о них среди знакомых до активного сопротивления, о чем уже писалось

https://golosislama.com/news.php?id=41047

Шутки кончились. Если можете спасать остальных - спасайтесь. Если не можете - спасайте хотя бы себя.