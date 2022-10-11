В Алжире проходят переговоры враждующих палестинских групп

Лидеры соперничающих палестинских группировок встречаются в Алжире для двухдневных переговоров, направленных на обсуждение предложения о примирении и национальном единстве.

Предложение было составлено после «месяцев усилий Алжира по достижению общего видения активизации палестинских национальных действий», заявил в субботу посол Палестины Файез Абу Айта.

В мероприятии примут участие представители 12 палестинских группировок, в том числе соперничающих движений ХАМАС и ФАТХ , сообщил Абу Айта официальной телекомпании Palestine Voice Radio.

Эта инициатива является последней попыткой разрешить многолетний конфликт, который привел к разногласиям и подорвал доверие людей к палестинскому руководству.

Среди спорных моментов, которые предстоит обсудить, - будущее военного крыла ХАМАС, Бригады Кассам, которую и ФАТХ, и Израиль хотят видеть полностью разоруженной.

Стороны обсудят выплату заработной платы 30 000 сотрудников ХАМАС в секторе Газа, а также то, как продвигаться вперед в связи с давно назревшими выборами в Палестине — первыми, которые состоятся с 2006 года.

Впрочем, на оккупированных палестинских территориях мало кто ожидает серьезного прорыва. Палестинцы в целом скептически относятся к успеху переговоров по урегулированию конфликта.

Прошлые переговоры провалились, несмотря на то, что разногласий было гораздо меньше, чем сейчас. И все понимают, что ХАМАС не откажется от контроля над Газой.

Недавние опросы показали, что две трети палестинцев не верят, что усилия по примирению не принесут успеха в изменении реальности на местах. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы сохранить ситуацию такой, какая она есть.

Прошлые усилия, предпринятые при посредничестве Йемена и Египта, не смогли положить конец расколу между двумя соперничающими движениями.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступил с инициативой по объединению палестинцев в январе. Официальные лица Алжира провели отдельные диалоги с официальными лицами ФАТХ и ХАМАС, чтобы обсудить наброски предложения до начала переговоров.

Напомним, что политическое соперничество раскололо палестинские территории с 2006 года, когда ХАМАС одержал неожиданную убедительную победу на выборах в секторе Газа, победив партию Махмуда Аббаса ФАТХ.

Вооруженный конфликт вспыхнул после того, как ФАТХ отказался признать результаты выборов, что привело к исчезновению ФАТХ на территории Газы.

С тех пор палестинское руководство разделилось: Палестинская администрация (ПА) во главе с ФАТХ управляет оккупированным Западным берегом, а ХАМАС управляет сектором Газа, который находится под израильской блокадой с 2007 года.