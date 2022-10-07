ООН отвергла дебаты о положении уйгуров в Китае

Совет ООН по правам человека в четверг проголосовал против предложения Запада провести дебаты о широко распространенных злоупотреблениях в отношении уйгуров и других мусульман в китайском регионе Синьцзян. Такие результаты стали итогом интенсивного лоббирования со стороны Пекина.

США и их союзники в прошлом месяце представили первый проект решения, направленного против Китая, в высший орган ООН по правам человека, добиваясь как минимум обсуждения репрессий в Синьцзяне.

Этот шаг был предпринят после того, как бывший руководитель ООН по правам человека Мишель Бачелет опубликовала свой давно откладываемый отчет по Синьцзяну, в котором упоминались возможные преступления против человечности в отношении уйгуров и других мусульманских меньшинств в Синьцзяне.

Западные страны считали, что если они не пойдут дальше простого обсуждения результатов, то смогут собрать достаточную поддержку, чтобы хотя бы не заблокировать его в повестке дня. Но оказалось, что даже это решение не может пройти, причем "благодарить" за это стоит страны с мусульманским большинством.

В драматический момент страны, входящие в совет из 47 членов в Женеве, проголосовали проведения дебатов по правам человека в Синьцзяне. 17 стран проголосовали за, 19 против, при этом 11 стран воздержались.

Amnesty International назвала голосование фарсом, а Human Rights Watch заявила, что голосование предало жертв жестокого обращения.

«Соединенные Штаты осуждают сегодняшнее голосование, препятствующее обсуждению Синьцзяне», — написала в Твиттере посол США в Совете ООН по правам человека Мишель Тейлор.

Бездействие «постыдно предполагает, что некоторые страны свободны от контроля и могут безнаказанно нарушать права человека».

Нанеся серьезный удар по усилиям Запада, страны с мусульманским большинством (даже партнеры США!) проголосовали против дебатов, включая Пакистан, Катар, Судан и Объединенные Арабские Эмираты.

Тюркские мусульманские государства Центральной Азии, такие как Казахстан и Узбекистан, которые имеют общие языковые, культурные и религиозные связи с мусульманами в дальнем западном регионе Китая, также проголосовали против этого шага. Малайзия и Ливия воздержались.

«Мы крайне разочарованы предательством стран с мусульманским большинством, которые проголосовали против предложения и тем самым беззастенчиво поддержали зверства Китая против тюркского мусульманского большинства в Восточном Туркестане», — заявил Салих Худаяр, премьер-министр правительства Восточного Туркестана в изгнании.

Правительство Восточного Туркестана в изгнании было создано в Вашингтоне в 2004 году и выступает за создание независимого государства в Синьцзяне. Они официально не признаны США.

Согласно их веб-сайту, члены правительства представляют более десятка различных организаций из числа уйгурской и восточнотуркестанской диаспоры.

Первоначально китайское правительство отреагировало на доклад заявлением:

«Так называемая «оценка», основанная на презумпции виновности, использует в качестве основных источников дезинформацию и ложь, сфабрикованные антикитайскими силами, намеренно игнорирует предоставленную китайским правительством авторитетную информацию и объективные материалы, злонамеренно искажает законы и политику Китая, порочит борьбу с терроризмом и экстремизмом в Синьцзяне и закрывает глаза на огромные достижения в области прав человека, достигнутые совместно представителями всех этнических групп в Синьцзяне».

Голосование в четверг стало победой Пекина. Постоянный представитель Китая в ООН Чэнь Сюй заявил, что толчком к обсуждению этого вопроса является «использование» ООН для «вмешательства во внутренние дела Китая».

«Проект решения направлен не на защиту прав человека, а на политические манипуляции», — сказал он совету.

«Сегодня мишенью является Китай, а завтра мишенью может стать любая другая развивающаяся страна».

Проект решения выдвинули такие страны как США, Австралия, Канада, Франция, Германия, Норвегия, Швеция, и Турция - среди прочих.

Один западный дипломат подчеркнул, что, независимо от исхода, «цель номер один была достигнута» по привлечению внимания к Синьцзяну.

В отчете Бачелет, опубликованном за несколько минут до истечения срока ее полномочий 31 августа, подчеркиваются «заслуживающие доверия» утверждения о широко распространенных пытках, произвольных задержаниях и нарушениях религиозных и репродуктивных прав.

«Будучи крупнейшей в мире мусульманской страной и динамично развивающейся демократией, мы не можем закрывать глаза на бедственное положение наших братьев и сестер-мусульман», — заявил посол Индонезии в ООН Фебриан Раддъярд.

Но, поскольку Китай не дал согласия, обсуждение «не приведет к значимому прогрессу», поэтому Индонезия проголосовала «против».

Это мнение поддержал посол Катара Хенд аль-Муфтах.

Китай начал полномасштабное наступление, чтобы опровергнуть доклад Бачелет.

По словам наблюдателей, африканские страны, где Китай является ведущим кредитором после масштабных инвестиций в инфраструктуру, столкнулись с особенно сильным лоббированием.

В итоге единственной африканской страной, как и единственной мусульманской страной, проголосовавшей за предложение, стало Сомали.