Навальный хочет оседлать сопротивление. Мусульманам нужна САМОорганизация!

На фоне роста в России числа поджогов военкоматов и других акций реального сопротивления зарубежная команда Навального заявила о восстановлении в России его ими же закрытых штабов после их запрета властями.

При этом восстановление их работы начали с привычного для навальнистов идиотизма - сбора анкет их сторонников с указанием адресов проживания, как будто бы речь идет о нормальной общественной организации в нормальной стране, а не реалиях тоталитаризма и организации, признанной им экстремистской.

Но вопрос заключается в том, что даже при самом лучшем сценарии могут делать штабы Навального такого, чего бы не делали без них и какую пользу они могут принести сопротивлению? Ведь партизанские атаки и так совершают автономные ячейки, могилизацию помогают саботировать правозащитники, а единственное, чем запомнились навальнистские штабы - это уводом людей с улиц во время акций протеста вместо того, чтобы стоять до конца и их приводом на "умное голосование", в результате которого была избрана Госдума, штампующая путинские решения о войнах и анексиях.

Поэтому скорее всего навальнисты сейчас решили начать готовиться к тому, чтобы пожинать плоды кризиса и недовольства, которые начнут разрастаться на фоне новых поражений на фронтах и потерь уже среди мобилизованных.

При этом не исключено, что в этом может быть заинтересован и кто-то внутри путинской системы, кто понимает, что смена ее первых лиц неизбежна, но хочет, чтобы это произошло так же контролируемо, как при Ельцине произошла "демократизация" под контролем второго эшелона партхозноменклатуры и чекистов. Ведь и Навальный говорит о том, что России сейчас всего-то, что и нужно, что парламентская республика, в которой сумеют найти место и те представители нынешней системы, что недовольны политикой Путина, но пока молчат.

Ну а что мусульмане?

Мы уже много лет, как пишем о том, что Навальный, Ходорковский и Ко максимум при определенных обстоятельствах могут выступить нашими тактическими союзниками, но это точно не наши друзья и не наши стратегические союзники. Сейчас ситуация в стране и мире приобрела уже такой характер, когда мусульманским народам и территориям надо брать свою судьбу в свои руки, добиваться независимости и потом уже с этих позиций разговаривать с любой властью в Москве или что там будет вместо нее о взаимодействии по практическим вопросам.

Ни Навальный, ни Ходорковский этого не хотят, как и подавляющее большинство российских оппозиционных политиков. Но они могут быть поставлены перед необходимостью смириться с этим и разговаривать с мусульманами как с равными, а не как с туземцами, которых можно опять развести, как это уже делали Ленин и Ельцин, чтобы потом их снова прижать к ногтю.

Этих ошибок повторять нельзя. Поэтому в мусульманских регионах штабы Навального надо саботировать, а ту деятельность, которую они могли бы и хотели бы там вести, осуществлять самим. Для этого активных мусульман призываем к самоорганизации с принятием всех мер предосторожности, выбором своего места в сопротивлении и определением своих целей.

И при этом ориентироваться на исламские политические ресурсы, начиная с нашего

https://golosislama.com/news.php?id=41048