Восстание против моГилизации разгорается! Комментарии и советы

Итак, прошедшие с его момента дни показали, что своим призывом мы попали в точку (https://golosislama.com/news.php?id=41047).

В России фактически разгорается восстание против моГилизации, причем, с элементами всех трех этапов, описанных нами. Люди и саботируют могилизацию сами, а также помогают это делать другим, и поджигают военкоматы (уже несколько десятков таких случаев), убивают военкомов (минимум один случай) и устраивают массовые акции неповиновения.

Отрадно видеть, что в последнем лидером стал мусульманский Дагестан. Причем, именно женщины в хиджабах, которые составляли значительную часть вышедших на протесты в Махачкале, показали российским фемкам и либерахам, любящим порассуждать об "угнетенных женщинах востока", "жертвах исламистского абьюза" и т.п., кто на самом деле представляет собой гражданское общество, способное противостоять тирании, а кто, как любят говорить в этих кругах, "симулякр".

Однако помимо выступлений в Махачкале стоит отдельно отметить очень мощные консолидацию и протесты в Кумыкии, где жители кумыкских сел сумели показать оккупантам, приехавшим в них за данью кровью, кто там власть и как отстаивать свои права.

В этой связи хотим отметить несколько моментов и дать несколько рекомендаций.

1. Как писал классик, оборона есть смерть восстания. Сейчас оккупанты начинают реагировать на происходящее - арестовывать, запугивать, обещать и так далее, и тому подобное, и все с единственной целью, чтобы протесты рассосались, люди разошлись, после чего их каждого можно будет вытащить из своей норы и демонстративно наказать, чтобы другим было неповадно.

Поэтому очень важно, чтобы протестные акции разростались в геометрической прогрессии. Из Кумыкии в горные районы Дагестана, из Дагестана - в соседние кавказские республики, и далее на другие духовитые территории Мордора (рассчитывать на "всю Россию" бесполезно). В частности, сегодня объявлены протестные акции уже в других регионах, например, Нальчике, и очень важно, чтобы такая динамика сохранялась.

2. Не надо надеяться на мгновенный успех. В подобных движениях могут быть свои удачи и неудачи, подъемы и спады, но после вторых крайне важно не опускать руки, а подниматься, идти дальше и раскачивать лодку так, чтобы крысу и всех его крысенышей начало тошнить. Поэтому даже если одна акция не получилась или не оправдала своих ожиданий, не надо отчаиваться, а надо стремиться в другой раз и в другом месте сделать лучше.

3. Формат мирного, ненасильственного сопротивления, к которому нас приучила российская либеральная оппозиция, а точнее, которым она развратила народы Мордора, исчерпан полностью и должен быть забыт. И сегодня мы видим, что уже обычные россияне, из русских регионов сжигают военкоматы, поджигают себя, убивают военкомов, то есть стремительно поднимают градус радикализации протеста.

Важно понять следующее - не каждый обязан участвовать в насильственном сопротивлении. У каждого может быть своя роль, и у кого-то она может быть мирной, а у кого-то силовой. Но даже если ваша роль в сопротивлении мирная, теперь уже категорически недопустимо вставать в позу и осуждать тех, кто идет на более решительные акции и без кого этот протест обречен на поражение, как это было с предыдущими беззубыми протестами в России.

В целом же надо понимать, что успех восстания против моГилизации будет достигнут тогда, когда оккупанты будут вынуждены фактически отказаться от ее проведения. А это станет возможно тогда, когда каждый ее активный участник, от военкома и мента до учительницы, разносящей повестки или газующего за нее пропагандиста будет понимать, что то, что он делает, просто опасно для его или ее жизни и здоровья. И вот там, где это будет, мобилизация будет сорвана - оккупанты не будут соваться в такие населенные пункты и районы, а будут обходить их стороной.

Наконец, так как координация выступлений происходит через интернет и в первую очередь через телеграм-каналы, приводим список соответствующих каналов с разбивкой по регионам.

Кавказ:

https://t.me/utro_dagestan

https://t.me/IADAT

https://t.me/podval_dagestana

https://t.me/ayatummrayhan

https://t.me/GOREC_ANTIPROPAGANDA

https://t.me/Freeeedooooooom

https://t.me/charatussa

https://t.me/Free_Kavkaz

https://t.me/freeQMQ

Идель-Урал:

https://t.me/FreeIdelUral

https://t.me/soprotivlenie_bashkortostan

"Россия":

https://t.me/rosanticenter

https://t.me/rospartizan

https://t.me/blackbridge

https://t.me/mobilizationnews