Марокко ругается с Adidas из-за футболки сборной Алжира

Правительство Марокко призвало Adidas убрать с рынка свою новую коллекцию футболок для сборной Алжира по футболу, обвинив немецкую компанию по производству спортивной одежды в присвоении «марокканского культурного наследия».

Министерство молодежи, культуры и коммуникаций Марокко заявило на этой неделе, что дизайн футболок соперничающей североафриканской команды представляет собой традиционную мозаику из цветных глиняных плиток, известную в Марокко как зеллидж.

«Это культурное присвоение, попытка ограбления одной из форм традиционного марокканского культурного наследия», — говорится в заявлении министерства.

В письме, направленном генеральному директору Adidas Касперу Рорстеду, Марокко потребовало отозвать футболки в течение двух недель после выпуска или чтобы компания выпустила заявление, «которое определяет искусство зеллидж в Марокко как источник вдохновения».

Он также пригрозил подать дело «в организации, занимающиеся защитой наследия и авторских прав», включая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).

Искусство и ремесла зеллидж присутствуют и практикуются в Северной Африке и Андалусии, автономном регионе Испании.

Адвокат марокканского правительства сообщил Associated Press, что министерство культуры дало ему указание направить Adidas «юридическое предупреждение».

Adidas представил новый дизайн на прошлой неделе, заявив в своем аккаунте в Instagram для Ближнего Востока и Северной Африки, что «коллекция одежды для культуры Алжира» была вдохновлена ​​«архитектурным дизайном культового дворца Эль-Мешуар» в северном алжирском городе Тлемсен.

Напомним, что отношения между Алжиром и Марокко остаются напряженными из-за Западной Сахары, территории, аннексированной Марокко в 1975 году.

Поддерживаемый Алжиром Фронт ПОЛИСАРИО десятилетиями добивается независимости региона.

Граница между Алжиром и Марокко закрыта с 1994 года.

В августе 2021 года Алжир разорвал отношения с Рабатом, обвинив его во «враждебных действиях», но Марокко ответило, что это «совершенно необоснованно».