Израильский суд продлил задержание Халила Авадеха за несколько дней до намеченного освобождения

Израильский суд продлил срок содержания под стражей палестинского заключенного Халила Авадеха, который прекратил 172-дневную голодовку в августе, за несколько дней до ожидаемого освобождения.

40-летний Авадех должен был быть освобожден 2 октября, но магистратский суд Израиля в Ришон-ле-Ционе, недалеко от Тель-Авива, в среду постановил, что он будет находиться под стражей как минимум до 9 октября.

По данным групп по защите прав заключенных и его семьи, срок заключения Авадеха был продлен на основании утверждения о том, что он пытался взять мобильный телефон, который был у него в больнице Ассаф Арофе, с собой в тюремную клинику Рамла, куда его перевели.

«Мы не знаем, что будет с этим новым делом, будет ли оно закрыто под залог, или он будет освобожден, или предстанет перед судом по этому новому делу», — сказала Далал, жена Авадеха.

«Мы чувствуем разочарование и боль. Это оккупация, и для нас не новость, что они пытаются испортить радость и триумф Халила, тем, что он забрал у них свою свободу», - продолжила она.

Отец четверых детей был арестован израильскими войсками в своем доме в деревне Исна к югу от города Хеврон на оккупированном Западном берегу в декабре 2021 года.

Его поместили в так называемое «административное задержание» — это израильская политика, позволяющая заключать палестинцев в тюрьму на неопределенный срок без суда и следствия на основании «секретной информации», недоступной ни задержанному, ни его адвокату.

В то время как Израиль утверждает, что процедура позволяет властям задерживать «подозреваемых», продолжая собирать доказательства, критики и правозащитные группы заявляют, что система используется для злоупотреблений.