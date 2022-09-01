Халил Авадех прекращает голодовку и выходит на свободу

Палестинский узник Халил Авадех прекратил голодовку, продолжавшуюся более 170 дней, в среду после того как Израиль согласился на его освобождение в октябре.

40-летний Авадех объявил голодовку вскоре после своего ареста в декабре 2021 года в знак протеста против того, что Израиль удерживает его без предъявления обвинений или суда — практика, известная как административное задержание.

До выписки 2 октября Авадех будет оставаться в больнице для лечения, сообщает Reuters его адвокат Ахлам Хаддад .

Хаддад говорит, что Авадех питался только водой в течение нескольких месяцев, и предупредил на прошлой неделе, что он может «умереть в любой момент» из-за ухудшения своего здоровья.

Египетские посредники недавно настаивали на освобождении Авадеха в соответствии с соглашением о прекращении огня, чтобы положить конец трехдневным боевым действиям между Израилем и группировкой «Исламский джихад», в результате которых в Газе погибли 49 человек.

Никаких комментариев от израильских вооруженных сил, министерства обороны или тюремной службы не поступало.

Давуд Шехаб, официальный представитель "Исламского джихада", приветствовал соглашение как достижение, которое, по его словам, было достигнуто после нескольких недель усилий.

«Мы благодарны за большие усилия, которые Египет приложил для обеспечения свободы брата Аваде», — сказал Шехаб агентству Reuters.

В видео, распространенном в социальных сетях, Авадех, который кажется очень хрупким и постоянно задыхается, сказал с больничной койки, что останется в больнице, пока не восстановит свое здоровье и снова не сможет ходить.

В другом видео, которым поделился его адвокат, Авадех поблагодарил тех, кто поддержал его, прежде чем прекратить голодовку чашкой чая.