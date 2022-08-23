Израильский суд отказал в освобождении палестинца, объявившего голодовку

Верховный суд Израиля отклонил апелляцию об освобождении палестинского заключенного, державшего голодовку в течение нескольких месяцев, в знак протеста против его задержания без предъявления обвинений.

40-летний Халил Авадех протестует против заключения в тюрьму без предъявления обвинений и суда в соответствии с т.н. «административным задержанием». Его семья говорит, что он голодает уже 170 дней, и лишь пьет воду.

На фотографии Авадеха, сделанной его адвокатом в субботу, видно, что он выглядит слабым и лежит на больничной койке.

«Верховный суд фактически только что вынес Аваде смертный приговор», — сказала Дайана Бутту, палестинский юрист и бывший участник переговоров.

«Верховный суд штампует все, что выдвигают израильские силовики. Только в очень редких случаях мы действительно видим, что они сопротивляются тому, что говорят силовики».

В воскресенье суд отклонил апелляцию адвоката Ахлама Хаддада, призывающую к немедленному освобождению Авадеха из-за его плохого состояния здоровья.

Израильские военные арестовали Авадеха в декабре 2021 года, заявив, что он был боевиком вооруженной группировки «Палестинский Исламский джихад» . Его адвокат отклонил это обвинение.

Авадех — один из нескольких палестинских заключенных, объявивших продолжительную голодовку в знак протеста против израильской политики заключения под стражу без суда.

Израиль утверждает, что эта политика, которая использовалась во время британского мандата в Палестине, позволяет правительству задерживать «опасных подозреваемых», не разглашая конфиденциальную информацию.

Но правозащитные группы говорят, что такая практика отказывает заключенным в надлежащей правовой процедуре и направлена на подавление оппозиции 55-летней израильской оккупации палестинской территории.

Юристы также говорят, что Верховный суд — это не беспристрастный орган, а неотъемлемая часть израильской паутины судебных, политических и военных процессов, направленных на подчинение и подавление любого сопротивления оккупации.

«В случае административного задержания, которое является наихудшим злоупотреблением властью со стороны израильских служб безопасности, вы ожидаете увидеть самый высокий уровень проверки. Но вместо этого он в значительной степени самый низкий. То, что они пытаются сделать, — это подтолкнуть кого-то к смерти от голодовки, потому что они хотят увидеть, как далеко зайдут палестинцы и какой будет реакция», — говорит Бутту.

В настоящее время в Израиле содержится около 4400 палестинских заключенных, 670 из которых находятся под административным арестом, и это число резко возросло в марте, когда Израиль начал ночные аресты на оккупированном Западном берегу.

Семья Авадеха говорит, что он ничего не ел с марта, когда он начал голодовку. На прошлой неделе его адвокат заявил, что его состояние ухудшается, и подал петицию в Верховный суд Израиля после того, как израильский военный суд отклонил ходатайство о его освобождении.

В свете состояния Авадеха израильские военные приостановили его административное задержание, пока он находится в больнице, позволив его семье посетить его.