Турция в НАТО или в ШОС?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу 17 сентября заявил, что Турция стремится стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это заявление прозвучало по итогам саммита ШОС в Самарканде. Пока что Турция является так называемым "партнером по диалогу" ШОС, но ее полноценное членство будет рассмотрено на следующем саммите в Индии.

Шаг со стороны Эрдогана вполне ожидаемый, но оказывается не все так просто. Представители российского МИД уже заявили, что для членства в ШОС Турции надо выйти из НАТО.

Об этом заявил спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов.

«У нас есть положения о приёме новых членов, которые предусматривают ряд критериев, среди которых... неучастие в деятельности и блоках, враждебных или направленных против членов ШОС», — приводит его слова РИА Новости.

Хакимов пояснил, что Турция является членом НАТО, которое «объявило Россию не просто противником, а врагом номер один».

Это более чем удивительное заявление, поскольку ШОС не является ни политическим ни военным блоком, поэтому то туда входят в качестве полноправных членов и Индия с Пакистаном, и Кыргызстаном с Таджикистаном. Все это страны, которые действительно воюют друг с другом, в отличие от России и НАТО. При этом почти уверенно можно сказать, что Турция из НАТО не выйдет даже ради ШОС. Так зачем посол Хакимов делает такие заявления?

Возможно самый простой ответ тут самый верный. Просто потому что именно так кремлевские дипломаты и видят ШОС. В их понимании это некий сколачиваемый ими антизападный блок, который в идеале должен быть и военным союзом. Заодно проверяют в очередной раз насколько могут оторвать Турцию от западного блока.