О мемах и реальной политике или кому выгоден ШОС?

В конце прошлой недели и мусульмане, и их враги много шутили над фото с полей саммита ШОС, на котором в развалку сидящий Эрдоган рядом с так же сидящим на отдельном стуле Алиевым что-то вальяжно объяснял Путину, Рахмону и Лукашенко, ютящимся на одном диванчике.

Шутили все в том духе, что де картинка эта отражает реальный расклад сил в региональной политике - упадок путинской России, с одной стороны, и восхождение Турции и Азербайджана, с другой стороны.

Да, мы и сами не раз писали о том, что "благодаря" политике Путина Россия сходит с арены большой политики и вполне вероятно даже истории. Как писали и о эффективности альянса Турции и Азербайджана и том, что в Кавказском регионе он превратился в восходящий фактор политики.

Но именно поэтому закономерно возникают вопросы - а так ли уж эффектно на ШОС выступили две эти страны, да и вообще, в чьих интересах участие мусульманских стран в этом объединении?

Ведь мемы - мемами, а по итогам этого саммита ШОС это Эрдоган заявил о желании Турции войти в данное объединение, являющееся "творением" Кремля, а не Путин заявил о желании России войти, например, в Организацию Тюркских Государств (кстати, а что там с ней, где она себя проявляет?). И это Эрдоган заявил о том, что хотел бы встретиться на этом саммите с Башаром Асадом, а не Путин о том, что хотел бы встретиться с лидерами сирийской оппозиции, которым покровительствовала Турция.

Многие во время этого саммита указывали на очевидное - учитывая то, что в момент его проведения военные действия одновременно шли между сразу четырьмя странами, входящими в ШОС как Таджикистан и Кыргызстан или являющимися его официальными партнерами как Азербайджан и Армения, более бесполезную международную организацию еще стоит поискать. Так зачем же тогда в ней участвовать и зачем в нее стремиться, в том числе новым мусульманским странам?

Не утомляя читателя слишком длинными размышлениями, скажем коротко: ШОС сегодня это проект такого китайского зонтика, который его собственник разрешил подержать над ним России. Если переходить от аллегорий к конкретике, то Китаю в нем принадлежит абсолютное экономическое доминирование, тогда как Россия, все больше вынужденная под него прогибаться, пытается играть в нем роль военно-политического, если не лидера, то координатора.

Но возникает вопрос - зачем это нужно мусульманским странам, которые вполне могли бы создать альтернативный как экономический союз, так и союз в сфере безопасности? А если кто-то скажет, что они к этому пока еще не готовы, возникает другой вопрос - а зачем им тогда участвовать в таком союзе, где помимо России с Китаем присутствуют еще Индия с Ираном, а на подходе еще и Мьянма?

Должно быть кто-то ответит: а почему бы нет - пусть будет на всякий случай, не помешает.

Как знать, как знать... Ведь Россия и Китай явно усиливают конфронтацию с Западом, причем, что важно, это их конфронтация, из-за их интересов и целей, а отнюдь не мусульманских. Но втягиваясь в нее вместе с ними мусульманские страны рискуют не расширить, а сузить себе пространство для маневра.

В этой связи нельзя не отметить два почти одновременно состоявшихся события - визит Ильхама Алиева на саммит ШОС к Путину и Си Цзиньпиню и визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван. Да, можно иронизировать по поводу второго, а можно и возмущаться. Но факт остается фактом - от политики нейтралитета в азербайджанско-армянском конфликте США таким образом начинают склоняться к поддержке Армении. И не является ли это следствием слишком уж теплых отношений между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным?

Словом, это была наша ложка дегтя в бочку меда разговоров о доминировании в политике Турции и Азербайджана на основании расположения и поз их лидеров. Иногда стоит не увлекаться такими мемными рассуждениями, а критически оценивать суть политических процессов.