Иран: протесты после смерти женщины в полицейском участке

Полицейские применили слезоточивый газ для разгона акции протеста на западе Ирана после церемонии похорон молодой женщины, которая скончалась в полицейском участке в Тегеране в начале этой недели, сообщило полуофициальное информационное агентство Fars.

Полиция сообщила, что 22-летняя Махса Амини, задержанная во вторник после того, как иранская так называемая «полиция нравов» обнаружила недостатки в ее хиджабе, умерла от сердечного приступа.

Полиция также опубликовала видеозапись с камеры наблюдения из полицейского участка, на которой, по их словам, виден момент, когда Амини потерял сознание.

Но вопреки официальным заявлениям, семья Амини заявила, что у нее не было ранее существенных проблем со здоровьем. Многие люди считают, что Амини били в участке.

«Это была здоровая 22-летняя женщина, которую забрали, и она никуда не уезжала. Ее перевели в больницу, где она несколько дней находилась в коме. Затем ее отключили от системы жизнеобеспечения и объявили мертвой. Вся страна требует расследования того, что произошло на самом деле».

Больница Касра в Тегеране, куда полиция доставила Амини после того, как она потеряла сознание и впала в кому, сообщила, что ее доставили без признаков жизни.

Ее тело было погребено в ее родном городе Сагез, в 460 км от Тегерана в северо-западной провинции Курдистан, в субботу утром, сообщает Fars.

«После похоронной церемонии некоторые люди ушли с места происшествия, а другие остались, выкрикивая лозунги, требуя подробного расследования масштабов этой истории», — сообщило агентство.

«Затем протестующие собрались перед офисом губернатора и скандировали новые лозунги, но были рассеяны, когда силовики применили слезоточивый газ», — добавили в агентстве.