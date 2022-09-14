Нур-Султан все: столице Казахстана вернут прежнее название

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил предложение о восстановлении прежнего названия столицы Астана, что является новым признаком разрыва с наследием бывшего многолетнего лидера страны, президента Нурсултана Назарбаева.

Напомним, что столица Казахстана была переименована по предложению Токаева же в Нур-Султан в марте 2019 года в честь уходящего президента Назарбаева.

Авторитарный лидер Назарбаев правил бывшей советской республикой с 1991 года, создавая вокруг себя культ личности, до неожиданной отставки в 2019 году, когда к власти пришел лоялист Токаев.

Токаев постепенно дистанцировался от своего наставника, начав реформы и отодвинув на второй план влиятельный клан бывшего президента.

Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай заявил во вторник, что поправка о восстановлении прежнего названия столицы была внесена в законопроект депутатами «с одобрения президента».

«Об этой инициативе Президента информируют депутаты, которые в свою очередь опирались на предложения, неоднократно высказанные в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в ходе референдума», — написал Желдибай в Facebook.

«В то же время решающую роль Нурсултана Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы президент видит как исторический факт», - сказал Желдибай.

«Поэтому другие объекты, названные в честь первого президента, сохранят свои названия», — добавил он.

Имя Астана столица Казахстана носила с 1998 года. До этого город с 1992 года назывался Акмола и не был столицей, этот статус был у Алма-Аты (Алматы). До 1992 года Акмола носила имя Целиноград (с 1961 года), а еще ранее называлась Акмолинском.

Разрыв между Назарбаевым и Токаевым стал особенно резким после январских беспорядков.

Тогда Назарбаев был лишен титула «Елбасы» или «Лидера нации» — роли, которая давала ему влияние на формирование политики независимо от его формального положения.

Некоторые члены его ближайшего окружения были смещены с высоких должностей, а один из его племянников арестован за растрату.

Токаев также публично раскритиковал своего предшественника после январских событий, заявив, что правление Назарбаева создало «слой состоятельных людей».