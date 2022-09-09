Король Карл III и мусульманский мир

Мы уже обсудили ранее связь умершей королевы Елизаветы II с мусульманским миром, ну а теперь пришло время поговорить о новом короле.

Король Карл III, как его теперь называют (в русской традиции имена западноевропейских монархов германизируются, так что принц Чарльз "поменял" имя), автоматически стал главой монархии в момент смерти его матери, королевы Елизаветы II.

В возрасте 73 лет он стал старейших наследником, взошедшим на трон, в британской истории.

Британская королевская семья по неписаной конституции обязана держаться подальше от политических вопросов, но когда дело доходит до ближневосточного региона, не секрет, что Чарльз на протяжении десятилетий поддерживает тесные отношения с правящими семьями стран Персидского залива.

Он также выражал сочувствие палестинцам, живущим в условиях израильской оккупации.

Вот что мы знаем о его мыслях по ключевым вопросам региона.

Роль в продвижении экспорта британского оружия на Ближний Восток

Считается, что Чарльз сыграл решающую роль в продвижении экспорта оружия Соединенного Королевства аравийским монархиям на сумму 14,5 миллиардов фунтов стерлингов (16,8 миллиарда долларов) за последнее десятилетие.

После восстаний «арабской весны» 2011 года Чарльз провел 95 встреч с восемью ближневосточными государствами, власти и контролю которых на короткое время угрожали протесты.

Однако, согласно 300-страничной книге под названием «Чарльз в семьдесят: мысли, надежды и мечты», опубликованной в 2018 году, Чарльз якобы сказал британским министрам, что больше не хочет использовать свои связи в Персидском заливе для продажи оружия от имени британских компаний на Ближнем Востоке.

Сочувствие палестинскому народу

Во время своей первой официальной поездки на оккупированный Западный берег в январе 2020 года Чарльз выразил глубокое сожаление в связи с тем, что стал свидетелем «страданий» и «невзгод», которым подвергается палестинское население в условиях израильской оккупации.

В своей речи в Вифлееме Чарльз сказал: «Мое самое заветное желание, чтобы будущее принесло свободу, справедливость и равенство всем палестинцам, что позволило бы вам процветать и развиваться».

Британский телеканал Sky News в то время отметим, что речь представляет собой «самую большую демонстрацию поддержки, которую член королевской семьи когда-либо [выражал] палестинцам».