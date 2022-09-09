Король Карл III и мусульманский мир

Мы уже обсудили ранее связь умершей королевы Елизаветы II с мусульманским миром, ну а теперь пришло время поговорить о новом короле.
Король Карл III, как его теперь называют (в русской традиции имена западноевропейских монархов германизируются, так что принц Чарльз "поменял" имя), автоматически стал главой монархии в момент смерти его матери, королевы Елизаветы II.
В возрасте 73 лет он стал старейших наследником, взошедшим на трон, в британской истории.
Британская королевская семья по неписаной конституции обязана держаться подальше от политических вопросов, но когда дело доходит до ближневосточного региона, не секрет, что Чарльз на протяжении десятилетий поддерживает тесные отношения с правящими семьями стран Персидского залива.
Он также выражал сочувствие палестинцам, живущим в условиях израильской оккупации.
Вот что мы знаем о его мыслях по ключевым вопросам региона.
Роль в продвижении экспорта британского оружия на Ближний Восток
Считается, что Чарльз сыграл решающую роль в продвижении экспорта оружия Соединенного Королевства аравийским монархиям на сумму 14,5 миллиардов фунтов стерлингов (16,8 миллиарда долларов) за последнее десятилетие.
После восстаний «арабской весны» 2011 года Чарльз провел 95 встреч с восемью ближневосточными государствами, власти и контролю которых на короткое время угрожали протесты.
Однако, согласно 300-страничной книге под названием «Чарльз в семьдесят: мысли, надежды и мечты», опубликованной в 2018 году, Чарльз якобы сказал британским министрам, что больше не хочет использовать свои связи в Персидском заливе для продажи оружия от имени британских компаний на Ближнем Востоке.
Сочувствие палестинскому народу
Во время своей первой официальной поездки на оккупированный Западный берег в январе 2020 года Чарльз выразил глубокое сожаление в связи с тем, что стал свидетелем «страданий» и «невзгод», которым подвергается палестинское население в условиях израильской оккупации.
В своей речи в Вифлееме Чарльз сказал: «Мое самое заветное желание, чтобы будущее принесло свободу, справедливость и равенство всем палестинцам, что позволило бы вам процветать и развиваться».
Британский телеканал Sky News в то время отметим, что речь представляет собой «самую большую демонстрацию поддержки, которую член королевской семьи когда-либо [выражал] палестинцам».
Чарльз считает, что израильско-палестинский конфликт является «основной причиной враждебности и всего «скрытого яда» во всем исламском мире».
Тесные отношения с арабскими государствами Персидского залива
Важные связи Карла III со странами Персидского залива были подкреплены десятилетиями давних и уважительных отношений между британской королевской семьей и правящими семьями Персидского залива.
Но принц часто попадал в центр скандала, когда дело доходит до принятия денежных пожертвований.
В этом году, например, выяснилось, что в период с 2011 по 2015 год бывший премьер-министр Катара шейх Хамад бин Джассим бин Джабер Аль-Тани лично передал ему три миллиона евро (3 миллиона долларов) наличными, часть из которых была в сумках для покупок.
В офисе Чарльза заявили, что деньги были переданы одной из его благотворительных организаций, которая осуществляла надлежащее управление и заверяла, что все процедуры соблюдены.
Однако в то же время высокопоставленный королевский источник добавил, что он больше не будет принимать большие суммы наличными для своих благотворительных организаций.
В прошлом году расследование столичной полиции Лондона показало, что ближайший помощник Чарльза Майкл Фосетт координировал работу по предоставлению королевских привилегий и даже британского гражданства саудовскому миллиардеру Махфузу Марей Мубараку бин Махфузу, который пожертвовал более 1,5 миллиона британских фунтов стерлингов (2 миллиона долларов США) на проекты реконструкции, представляющим особый интерес для тогдашнего принца.
Оппозиция войне в Ираке 2003 г.
Книга, написанная Робертом Джобсоном в сотрудничестве с Clarence House, офисом Чарльза, также содержит ряд интересных моментов, касающихся взглядов королевской семьи на войну в Ираке 2003 года.
Джобсон писал, что Чарльз был страстным противником вторжения США в Ирак в 2003 году под руководством Соединенных Штатов и что он был «повергнут в отчаяние» из-за поддержки войны тогдашним британским премьер-министром Тони Блэром и, возможно, попытался бы возразить против нее, если бы уже был королем.
«Он сказал политическим деятелям и своим доверенным лицам, что считает администрацию [президента Джорджа] Буша «ужасающей», и осудил то, что, по его мнению, было отсутствием прозорливости у Блэра», — пишет Джобсон. «Он считал, что Блэр вел себя как «пудель» Буша, именно так он и сказал».
Ну и наконец, просто в качестве курьеза отметим, что есть множество людей, которые считают Чарльза едва ли не скрытым мусульманином, который не решается открыть свою веру лишь из-за того, что это не поймут лидеры королевства (как было в ситуации с негусом Эфиопии). В качестве аргумента приводятся хвалебные слова Чарльза, сказанные им в адрес Ислама и мусульман, а также многочисленные факты его путешествий и встреч с мусульманскими деятелями. Правда, тут можно возразить, что с таким же успехом и на тех же основаниях можно приписать Чарльзу и православное христианство и даже индуизм.
Как бы то ни было, королем стал человек, который действительно хорошо знает мусульманский мир и который пока что показывал себя благожелательно настроенным к мусульманам.