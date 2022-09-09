Королева Елизавета II, царствовавшая в Британии, а также в ряде других стран (Канада, Австралия, Новая Зеландия и так далее) в течении долгих 70 лет, вчера скончалась в возрасте 96 лет. Сейчас много говорят о том, что с ее смертью ушла эпоха, и это совершенно справедливо. Несколько поколений британцев выросли и прожили жизни, не зная других монархов.

Не будем сейчас анализировать важность ее правления (уже названного Второй Елизаветинской эпохой) для Британии и стран Британского Содружества. Напомним о том, что более всего интересует наших читателей, а именно - королева Елизавета и мусульманский мир.

Королева Елизавета может легко побить рекорд по количеству путешествий в качестве главы государства. Она побывала в большинстве стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Это включало в себя визит в Персидский залив в феврале 1979 года, который состоял из поездок в Кувейт, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Оман. Иран также был в повестке дня, хотя беспорядки вокруг революции 1979 года изменили планы.

В следующем году она совершила государственные визиты в Северную Африку, приземлившись в Тунисе, Алжире и Марокко. Во время своего правления она также посетила Ливию, Иран, Судан, Турцию и Иорданию.

Сотни мировых лидеров со всего мусульманского мира посетили королеву во время государственных визитов в Великобританию, в том числе несколько арабских правителей.

Среди них были четыре сменявших друг друга короля Саудовской Аравии и президент Сирии Башар аль-Асад в декабре 2002 года, за девять лет до того, как в его стране разразилась гражданская война, которая превратила его в изгоя.

Во время одного визита в 2003 году Елизавета возила тогдашнего короля Саудовской Аравии Абдуллаха, брата нынешнего короля Салмана, по поместью Балморал. Король, по словам бывшего посла Великобритании в Саудовской Аравии, попросил королеву «притормозить и сосредоточиться на дороге».

При этом, что удивительно, заядлая путешественница (за 70 лет правления она посетила более 120 стран и проехала около миллиона миль), королева никогда не посещала Израиль.

На самом деле, ни один член британской королевской семьи не посещал страну в официальном качестве до 2018 года, когда принц Уильям, внук королевы, прибыл на 70-летие независимости Израиля, положив конец тому, что многим казалось неофициальным бойкотом.

Причины такого пренебрежения объясняли по разному - от страха расстроить богатые арабские страны Персидского залива и потерять последующие торговые сделки до яростного сопротивления Израиля британскому мандату.

Сообщается, что во время посещения Иордании в 1984 году, одного из нескольких ее визитов на Ближний Восток, королева сказала: «Как страшно», когда израильские истребители пронеслись мимо в небе, глядя на Западный берег вдалеке.

Говорят, что королева Нур, жена короля Иордании Хусейна, ответила: «Это ужасно».

Позже, после просмотра карты, показывающей расположение незаконных поселений на оккупированном Западном берегу, королева Елизавета сказала: «Какая удручающая карта».

Два года спустя Чарльз, старший сын королевы, написал в письме, что в продолжающемся конфликте между Израилем и арабским миром виноват «приток иностранных, европейских евреев» в Израиль, и выразил разочарование тем, что президенты США не желают сопротивляться "еврейскому лобби" в Соединенных Штатах.

«Конечно, какой-то президент США должен иметь мужество, чтобы встать и бросить вызов еврейскому лобби в США?», — написал Чарльз в письме после визита в Персидский залив с принцессой Дианой. "Должно быть, я наивен, я полагаю."

Неясно, говорил ли Чарльз когда-либо о своих взглядах с матерью.

Разумеется, отношения Британии с мусульманским миром в долгие 70 лет правления Елизаветы нельзя назвать исключительно дружественными. Многие продолжают помнить колониальную войну в Йемене, не говоря уже о более поздних эпизодах, таких как участие Британии во вторжении в Ирак и Афганистан.



Но пожалуй один из важнейших итогов этого периода для мусульманского мира заключается в том, что Британия стала практически органичной его частью. За все эти годы мусульмане из бывших британских колоний и не только плотно освоились в Британии. Сотни мечетей, мусульманских школ, ассоциаций и благотворительных организаций, мусульмане на важнейших постах в стране (даже при том, что некоторые из них являются номинальными мусульманами), включая парламент и кабинет министров - все это результат долгой Второй Елизаветинской эпохи.