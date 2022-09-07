Мировая халяльная экономика к 2030 году будет равнять почти 5 триллионам долларов

К 2030 году рынок халяльной экономики достигнет 4,96 триллиона долларов, поскольку спрос на такие продукты со стороны мусульман и немусульман увеличивается.

Frost and Sullivan, американская компания, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, обнаружила, что халяльная экономика переживает подъем. В 2020 году рынок глобальной халяльной экономики достиг 2,30 триллиона долларов.

Согласно отчету, глобальные компании все чаще включают халяльные продукты и услуги в свои портфели решений. Кроме того, в отчете говорится, что потребители-немусульмане все чаще покупают халяльную пищу, потому что она полезна для здоровья и безопасна, а немусульманские семьи могут выбрать халяльный туризм для семейного отдыха.

«Поскольку более высокие уровни халяльной торговли и исламского финансирования потенциально ускоряют развитие инфраструктуры, халяльная экономика готова к большей интеграции с глобальной торговлей и цепочками поставок», — сказала Неха Анна Томас, старший экономист Frost and Sullivan.

«Кроме того, правительства усиливают нормативную и политическую поддержку посредством национальных генеральных планов и расширения сферы сертификации, что будет способствовать росту халяльной индустрии».

В отчете говорится, что российско-украинская война и более высокие цены на нефть повысили перспективы халяльного экономического роста Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ). В мае 2022 года Frost and Sullivan прогнозировали рост ВВП Саудовской Аравии на уровне 7,4% по сравнению с 4,8% в январе 2022 года.

В отчете также говорится, что компании, желающие удовлетворить спрос на халяльную продукцию в странах Персидского залива, должны свести к минимуму перекрестное загрязнение во время производства и хранения, а также создать соответствующую торговую и логистическую инфраструктуру. Мировые правительства также должны "стремиться к унификации халяльных стандартов и процессов аккредитации, чтобы помочь сократить количество сертификационных требований и продвигать халяльную торговлю".

Кроме того, сотрудничество между производителями продуктов питания и технологическими компаниями имеет жизненно важное значение для улучшения прослеживаемости и прозрачности. Frost and Sullivan также сообщают, что халяльные продукты включаются в предложения производителей лекарств и поставщиков сырья, «чтобы удовлетворить растущий спрос на халяльные фармацевтические препараты в исламских странах».