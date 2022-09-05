Russia Today пиарит зигующего "денацификатора" мусульман

Наверное некоторые наши читатели ожидают, что сегодня мы напишем о развитии сюжета с запретом перевода "Сахиха Бухари" или об истории с девочкой в платке, недопущенной в школу в Тюмени, которой вроде бы разрешили его носить.

Но об этом уже было сказано достаточно, и если там будет что-то принципиально новое, будет сказано еще, ин ша Аллах. Сегодня же напишем о не менее показательном событии, в том числе и для российских мусульман.

В последние дни мусульмане Западных Балкан, особенно Боснии были до предела возмущены враждебной выходкой со стороны России. То, что Россия покрывает устроивших геноцид в отношении мусульман Боснии, известно, и об этом мы писали не раз (https://golosislama.com/news.php?id=37696). Но, чтобы российские государственные СМИ фактически призывали к повторению этого геноцида, такого пока не было. До недавнего момента.

И моментом этим стал выход на Russia Today фильма, посвященного событиям прошлой войны в бывшей Югославии, снятого с абсолютно просербских позиций, в котором говорилось про "сербскую Боснию, сербское Косово, сербскую Черногорию", якобы отобранные у сербов в результате козней Запада. Но это было бы еще полбеды, иди речь только о прошлом.

Однако в ходе этого фильма одиозным сербским шовинистом Михаилом Вацичем, сидящим в футболке со знаком Z, откровенно пропагандировался новый геноцид в отношении мусульман Боснии. Так, Вацич, приветствуя войну против Украины, сказал: "Так же, как Россия освобождает Русский мир с помощью денацификации и демилитаризации, мы, сербы, имеем право с помощью специальной операции создать наш Сербский мир, чтобы жить в благосостоянии и свободе".

Что этот Zерб понимает под "денацификацией"_ легко понять по фото, на котором он изображен зигующим, приветствуя своих единомышленников. Но не стоит думать, что это какой-то ничего не значащий клоун. То есть, конечно, клоун-то он клоун, но в последнее время именно его активно раскручивает российская пропаганда как альтернативу более умеренному сербскому президенту Александру Вучичу, вынужденному баллансировать между Россией и Западом.

Так как же эта новость связана с событиями России, затрагивающими мусульман? Связана она так, что все, что исходит от РаZии, враждебно мусульманам в своей сути. Поэтому, любые уступки, на которые она может пойти, будут лишь тактическими. Стратегия же и суть всего, что связано с Z, в очередной раз продемонстрированы Вацичем и государственным российским рупором RT, давшим ему трибуну.