Война России и Украины может оставить Алжир без российского оружия

Продажи российского оружия Алжиру, вероятно, упадут из-за войны в Украине, но эта североафриканская страна настолько сильно зависит от Москвы в плане военной техники, что искать альтернативы где-либо еще для нее очень тяжело.

Импортеры российского оружия сталкиваются с повышенным риском нехватки поставок, поскольку российские производители сейчас работают в первую очередь на свою армию, сообщает издание Middle East Eye.

Россия после шести месяцев войны основательно уже сожгла свой военный арсенал, так что Москва вынуждена использовать расконсервированные старые танки.

Если отчеты верны, а Москва отдает приоритет своей передовой, а не экспорту, это решение может иметь катастрофические последствия для Алжира, на долю которого, по данным Исследовательской службы Конгресса США, приходится около 15 процентов российского экспорта вооружений.

ВВС Алжира в основном состоят из истребителей МиГ-29 и Су-30. Между тем, алжирская армия имеет сотни основных боевых танков Т-90 и Т-72, ​​а ее Территориальные силы ПВО располагают зенитно-ракетными комплексами большой дальности С-300 и С-400.

Сэмюэл Бендетт, аналитик Центра военно-морского анализа в США, говорит, что в настоящее время нет никаких признаков того, что Алжир пересматривает свои оборонные отношения с Москвой.

«Возможно, что, учитывая, сколько оборудования российского производства уже находится в Алжире, и учитывая десятилетия местного опыта использования таких технологий, Россия может выбрать какую-то форму локализованного производства оружия в этой североафриканской стране», — сказал он Middle East Eye.

Марк Кац, старший научный сотрудник Атлантического совета, также сказал, что Алжир, вероятно, «попробует продолжить покупать российское оружие» в обозримом будущем.

Кац сказал, что «типы и количества, которые нужны Алжиру, могут быть менее доступными как из-за трудностей с производством в России, так и из-за собственной потребности Москвы в российском оружии для войны с Украиной».

«Если это так, Алжир вполне может искать оружие у других поставщиков, которые не будут связывать продажу оружия с проблемами прав человека или демократизацией».

В этом случае Алжир может обратиться за оружием к Китаю, Турции или даже европейским державам.

«Я не удивлюсь, если Италия или другая европейская страна, стремящаяся увеличить поставки алжирского газа для замены газа из России, попытается подсластить сделку, предложив продавать оружие Алжиру», — сказал он.

«Я также не думаю, что США будут слишком сильно возражать в нынешних обстоятельствах».

Ранее в этом году госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну с призывом пересмотреть отношения Алжира с Москвой после вторжения в Украину.

«Страны Северной Африки и Ближнего Востока уже испытали на себе последствия военных кампаний России», — сказал Блинкен во время своей поездки в Алжир, где он отметил предыдущие военные кампании России в Сирии и Ливии.

«Бывают моменты, когда возникает одна проблема, которая настолько четко выражена в черно-белых тонах… важно встать на сторону жертвы и поддержать принципы, которые также были нарушены».

Несмотря на усилия США Теббун продолжает принимать у себя российских официальных лиц и ранее называл Россию «братской страной».

Кац ожидает, что Москва может использовать предстоящие совместные военные учения «Щит пустыни» между Алжиром и Россией, которые должны состояться в ноябре недалеко от марокканской границы, чтобы «удержать Алжир в стороне».

«Если Москва хочет, чтобы Алжир оставался «лояльным клиентом», она должна снабжать этого клиента тем, что она хочет. А Россия может просто не в состоянии сделать это в настоящее время», — сказал он.

В начале марта представитель Госдепартамента сообщил законодателям, что маловероятно, что Кремль сможет осуществить новые продажи или обеспечить техническое обслуживание существующих систем.

Антон Мардасов, независимый российский аналитик и внештатный исследователь сирийской программы Института Ближнего Востока, заявил MEE, что Москва «предпримет шаги, чтобы показать, что война в Украине никоим образом не влияет на ее положение в регионе или ее военный экспорт».

"Поэтому, конечно, переговоры с Алжиром, скорее всего, будут активизированы", - сказал он. «Как стало известно в июле, Алжир и Россия готовятся к подписанию документа о стратегическом партнерстве, в который обязательно войдут вопросы военно-технического сотрудничества.

«Кроме того, Алжир занял довольно пророссийскую позицию в ситуации с Украиной и готовится активизироваться в зоне Сахеля».

Тем не менее Мардасов подчеркнул, что «дьявол кроется в деталях».

"Алжирско-российский товарооборот не увеличивается, а, наоборот, сокращается, а среди алжирских экономических партнеров за счет естественных партнеров преобладают европейцы и Китай, которые заполняют все ниши, связанные с поставками промышленных товаров".

Мардасов заявил, что хотя Алжир «приобрел у России почти весь необходимый ему спектр вооружений, что предполагает тесное сотрудничество с Россией в плане обслуживания и поставок боеприпасов», наиболее актуальным вопросом, стоящим сегодня перед этой страной, является продовольственная безопасность.

Алжир в значительной степени субсидирует основные продукты питания, такие как растительное масло, молоко и хлеб, и запретил экспорт основных продуктов питания в начале этого года из-за опасений дефицита.

Алжир боролся с нехваткой определенных продуктов питания до того, как разразился конфликт в Украине, и, хотя доходы от нефти и газа выросли на 70 процентов за первые пять месяцев 2022 года, страна столкнулась с ростом дефицита бюджета, что может повлиять на продовольственные субсидии.