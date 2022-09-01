Казахстан: амнистия, реформы и досрочные выборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу, в котором предложил административную реформу, объявил амнистию для участников протестов в январе и предложил провести внеочередные президентские выборы осенью 2022 года.

Президентский срок он предлагает ограничить семью годами без возможности перевыборов. Об этом сообщает казахстанское издание «Власть».

«Те, кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых структур — наши граждане. Они надеются не только на то, что суд будет справедливым, но и на то, что общество будет снисходительным. Государство снизило наказание гражданам, участвовавшим в январском инциденте, но не совершившим тяжкого преступления. Некоторые из нарушивших закон осознали свою вину и раскаялись в своих прошлых поступках. Я думаю, что лучше относиться к ним с прощением. Поэтому я принял решение объявить единовременную амнистию участникам январских событий», — сказал Токаев.

Правда, Токаев уточнил, что амнистия не коснется основных деятелей, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти.

Токаев также предлагает в рамках реформы децентрализовать систему государственного управления и расширить полномочия местных властей, сообщает. Среди других предложений Токаева — перечислять 50% от ежегодного дохода Национального фонда на накопительные счета детей до достижения ими 18 лет.

Первым шагом в этом направлении станет трансформация канцелярии премьер-министра в компактный аппарат правительства, соответствующий передовым стандартам госуправления. «Дело не в смене названия, а в реальной реформе», − настаивает президент.

По его словам, через оптимизацию вертикали центральных ведомств государству необходимо существенно расширить полномочия местных исполнительных органов, что позволит приблизить решение насущных вопросов.

Очевидно, что Токаев рассчитывает победить на выборах этой осенью, но также вполне вероятно, что он учитывает негативный опыт автократий на постсоветском пространстве, да и за его пределами. В первую очередь конечно же опыт собственно Казахстана, где народное недовольство привело к открытой интервенции России.