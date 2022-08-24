За "Крымнаш" здорового человека (украинский)!

Прошедшее на днях заседание Крымской платформы, на которой международными партнерами Украины громко был поставлен вопрос о необходимости возвращении ей Крыма, в этот раз почти совпало с Днем независимости, который отмечает сегодня эта страна.

И с которым мы поздравляем и ее, и всех нас, ее друзей, осознающих, что украинцы сегодня стоят на переднем краю борьбы не только за себя, но и за всех, кому победа ее смертельного врага угрожает беспросветным рабством. Поэтому есть праздники с сомнительным смыслом, вызывающие подозрения в идолопоклонническом происхождении, но смысл этого, по крайней мере сейчас, он перед глазами, и всем здравомыслящим людям понятно, как важно для всех, чтобы независимость Украины от России стала не тем, за что нужно еще бороться, а тем, что само собой разумеется.

Но этот праздник в этот раз совпал и еще с одной датой - полугодием начала т.н. "специальной военной операции", а на самом деле полномасштабной военной агрессии России против Украины. И промежуточные итоги этой войны сегодня таковы, что российские танки действительно стоят в Киеве, как и планировали российские военные стратеги, но далеко не так, как они планировали, а в виде трофеев. А украинские ракеты, беспилотники и ДРГ настигают вражеские цели не только в оккупированном Донбасе, который была призвана "защитить" т.н. "СВО", но уже и в Крыму, и даже на международно признанной территории России, которую никому в голову бы не пришло атаковать из Украины, пока против нее не была развязана агрессия.

Все это началось пресловутые восемь лет назал с Крыма, а точнее "Крымнаша". И сегодня этот лозунг снова стал актуален, но уже не как "Крымнаш курильщика" (российский), а как "Крымнаш здорового человека" (украинский).

Уже и жители Крыма, что уж там, скорее всего приветствовавшие его аннексию Россией, снимают видео о том, что "зачем нам этот русский Крым, когда нам и в Украине было хорошо". Что ж, властям Украины в будущем придется разбираться, кому было хорошо, кто обманулся и заслуживает снисхождения, кто был пособником оккупанта и должен за это ответить, а кто сам оккупант, переехавший на отжатое у Украины в 2014 году и должен убраться восвояси.

Украинским гражданам же Крыма Владимир Зеленский на заседании Крымской платформы пообещал украинское и европейское будущее полуострова. И теперь не в неопределенном будущем, а во вполне обозримом. Если до начала полномасштабной российской агрессии украинское руководство и большинство общества были настроены решать вопрос Крыма мирным путем, то теперь необходимость завершения войны его деоккупацией превратилась и в украинский, и в международный консенсус.

А значит, "Крымнаш" приходит время говорить его законным владельцам. Как знать, возможно, уже к следующем Дню Независимости Украины. Чего мы ей и нам всем и желаем.