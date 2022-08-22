Макрон приедет в Алжир мириться

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Алжир на этой неделе, чтобы улучшить натянутые отношения между Парижем и Алжиром.

Макрон принял приглашение президента Алжира Абдульмаджида Теббуна, сообщил в субботу его офис. Это будет второй официальный визит Макрона в североафриканскую страну после краткого визита в декабре 2017 года в начале его первого срока, когда Абдульазиз Бутефлика еще был президентом.

Французско-алжирские отношения резко ухудшились в конце прошлого года после того, как Макрон, как сообщается, поставил под вопрос, существовал ли Алжир как нация до французского вторжения, и обвинил его «военно-политическую систему» ​​в переписывании истории и разжигании «ненависти к Франции».

В ответ Алжир отозвал своего посла, но с тех пор стороны, похоже, обе страны наладили отношения.

«Эта поездка будет способствовать углублению двусторонних отношений, устремленных в будущее… укреплению франко-алжирского сотрудничества перед лицом региональных проблем и продолжению работы по преодолению прошлого», — говорится в заявлении президента Франции после телефонного разговора между Макроном и Теббун.

Макрон посетит бывшую французскую колонию с 25 по 27 августа.

Североафриканская страна завоевала независимость от Франции в результате изнурительной восьмилетней войны, закончившейся подписанием в марте 1962 года Эвианских соглашений.

5 июля того же года, через несколько дней после того, как 99,72 процента проголосовали за независимость на референдуме, Алжир наконец освободился от колониального господства, но воспоминания о 132-летней оккупации продолжают бросать тень на его связи с Францией.

Алжирская война за независимость унесла жизни сотен тысяч человек. Французские историки говорят, что погибло полмиллиона мирных жителей и комбатантов, из них 400 000 алжирцев, в то время как алжирские власти настаивают на том, что было убито 1,5 миллиона человек.

Но шесть десятилетий спустя, несмотря на ряд жестов Макрона, Франция исключила любые формы извинений за колониальный период.

Париж объявило о предстоящем визите как раз, когда Алжир страдает от разрушительных лесных пожаров, усугубленных изменением климата.

Пожары на северо-востоке Алжира унесли жизни 38 человек и опустошили более 10 процентов биосферного заповедника, внесенного в список ЮНЕСКО.

Хотя северо-восточные пожары были в основном потушены, пожарные сражались с двумя возгораниями на крайнем западе в субботу, сообщила гражданская оборона Алжира.

По словам президента Алжира, Макрон предложил помощь от наземных и воздушных служб пожаротушения.

Благодаря своим большим запасам природного газа Алжир в последнее время также стал центром внимания Европейского Союза в его усилиях по сокращению импорта из России.

Поездка Макрона станет второй поездкой президента Франции в Алжир в качестве главы государства и приведет его как в столицу Алжир, так и во второй город Оран.