Имрану Хану предъявили обвинение по закону о терроризме

Пакистанская полиция предъявила Имрану Хану обвинение в соответствии с законом о борьбе с терроризмом, заявили власти Пакистана в понедельник, через несколько дней после того, как бывший премьер-министр раскритиковал полицию и судью на массовом митинге в столице страны Исламабаде.

Дело полиции возбуждено на следующий день после того, как высший орган регулирования СМИ страны наложил запрет на выступления Хана за «распространение ненависти» против «государственных учреждений и должностных лиц», что привело к эскалации политической напряженности в стране.

Хан проводит массовые митинги по всей стране, стремясь вернуться на пост премьера, с тех пор как в апреле его отстранили от власти в результате вотума недоверия. Игрок в крикет, ставший политиком, заявил, что его отставка была результатом «иностранного заговора».

В своем выступлении в субботу Хан пообещал подать в суд на полицейских и судью, утверждая, что его близкий помощник подвергся пыткам после его ареста.

Он усилил свою критику государственных институтов на другом митинге в воскресенье, заявив, что полиция действовала под давлением «нейтралов» — распространенный эвфемизм для пакистанского военного истеблишмента.

«25 мая, когда полиция применила насилие против нас, инсайдеры сказали мне, что полиция действовала по приказу сверху, а это означает, что нейтралы оказывали на них давление, чтобы они избили работников ПТИ[Пакистан Техрик-и-Инсаф]», — сказал он на митинге в Равалпинди.

"Действительно ли нейтралы нейтральны?"

Хану может грозить несколько лет тюрьмы по новым обвинениям, в которых он обвиняется в угрозах полицейским и судье. Однако он не был арестован по другим менее серьезным обвинениям, выдвинутым против него во время его недавней кампании против правительства.