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Имрану Хану предъявили обвинение по закону о терроризме

22 августа в 13:00 Якуб Хаджич 0

Пакистанская полиция предъявила Имрану Хану обвинение в соответствии с законом о борьбе с терроризмом, заявили власти Пакистана в понедельник, через несколько дней после того, как бывший премьер-министр раскритиковал полицию и судью на массовом митинге в столице страны Исламабаде.

Дело полиции возбуждено на следующий день после того, как высший орган регулирования СМИ страны наложил запрет на выступления Хана за «распространение ненависти» против «государственных учреждений и должностных лиц», что привело к эскалации политической напряженности в стране.

Хан проводит массовые митинги по всей стране, стремясь вернуться на пост премьера, с тех пор как в апреле его отстранили от власти в результате вотума недоверия. Игрок в крикет, ставший политиком, заявил, что его отставка была результатом «иностранного заговора».

В своем выступлении в субботу Хан пообещал подать в суд на полицейских и судью, утверждая, что его близкий помощник подвергся пыткам после его ареста.

Он усилил свою критику государственных институтов на другом митинге в воскресенье, заявив, что полиция действовала под давлением «нейтралов» — распространенный эвфемизм для пакистанского военного истеблишмента.

«25 мая, когда полиция применила насилие против нас, инсайдеры сказали мне, что полиция действовала по приказу сверху, а это означает, что нейтралы оказывали на них давление, чтобы они избили работников ПТИ[Пакистан Техрик-и-Инсаф]», — сказал он на митинге в Равалпинди.

"Действительно ли нейтралы нейтральны?"

Хану может грозить несколько лет тюрьмы по новым обвинениям, в которых он обвиняется в угрозах полицейским и судье. Однако он не был арестован по другим менее серьезным обвинениям, выдвинутым против него во время его недавней кампании против правительства.

Хан был освобожден под залог до четверга, когда он, вероятно, предстанет перед антитеррористическим судом в столице Исламабаде.

В соответствии с правовой системой Пакистана полиция обычно подает первый информационный отчет (FIR) об обвинениях против обвиняемого мировому судье, который позволяет расследованию двигаться вперед. Как правило, полиция арестовывает и допрашивает обвиняемых.

Отчет против Хана включает показания судьи Али Джаведа, который рассказал, что был на митинге в Исламабаде и слышал, как Хан критиковал генерального инспектора пакистанской полиции и другого судью.

Сообщается, что Хан сказал: «Вы тоже приготовьтесь к этому, мы также примем меры против вас. Вам всем должно быть стыдно».

Партия Хана ПТИ разместила в интернете видеоролики, на которых видно, как сторонники окружают его дом, очевидно, чтобы помешать полиции добраться до него. Сотни людей дежурят там круглосуточно.

«Если Имран Хан будет арестован… мы захватим Исламабад народной властью», — пригрозил в Твиттере бывший министр в его кабинете Али Амин Гандапур, когда некоторые партийные лидеры призвали сторонников готовиться к массовой мобилизации.

На фоне кризиса наблюдатели заговорили о возможном возвращении уличного насилия. 

Автор: Якуб Хаджич
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