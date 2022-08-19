Мухаммад бин Салман возглавил омовение Каабы

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман возглавил ежегодное омовение Каабы.

К саудовскому наследному принцу присоединились другие официальные лица, такие как Абдур-Рахман аль-Судайс, генеральный директор по делам двух самых священных мечетей ислама, главной из которых является Великая мечеть Мекки, где расположена Кааба.

Видео церемонии, размещенное в Твиттере, показало, что Великая мечеть была пуста, но со значительным присутствием силовиков, согласно панарабскому новостному сайту Arabi 21 .

Ибн Салман, фактический правитель Саудовской Аравии, очищал Каабу от имени своего стареющего отца, короля Салмана, сообщает официальное саудовское новостное агентство.

В сообщении также говорилось, что наследный принц обошел Каабу и перед церемонией совершил два ракаата, или части молитвы.

Омовение Каабы — это традиция, которая уходит корнями в ранние годы Ислама. В ходе церемонии водой омывают полы и стены, пояснила саудовская телекомпания Al Arabiya.

Так внутренние стены Каабы были вымыты надушенной белой тканью. Пол же моют пальмовыми листьями и руками, используя воду из колодца Замзам, смешанную с благовониями.