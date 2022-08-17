В Крыму нашли новых "террористов"

Главарь российской администрации аннексированного Крыма Сергей Аксенов назвал шестерых задержанных в Джанкое и Ялте членов организации «Хизб ут-Тахрир» «террористами», которых «координировали» из материковой части Украины. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

При этом Аксенов не сообщил, в каких преступлениях обвиняют задержанных и обвинил украинские власти в попытках «дестабилизации ситуации в Крыму».

Террористами Аксенов обозвал задержанных 11 августа в Ялте и Джанкойском районе крымских татар.

Напомним, что утром 11 августа в Джанкое и Джанкойском районе Крыма прошли массовые обыски у крымскотатарских активистов, адвокаты не были допущены на следственные действия, они сообщили о точечном отключении им мобильной связи. Шестерых мужчин – Вилена Темерьянова, Энвера Кроша, Сеитяя Аббозова, Мурата Мустафаева, Эдема Бекирова и Рината Алиева российские силовики задержали по обвинению в участии в «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России.

При этом, по словам адвоката Эмиля Курбединова, сотрудники ФСБ России избили и пытали задержанного в Джанкойском районе Энвера Кроша. Российские силовики публично не комментируют обвинения в пытках.

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал задержанных крымских татар до 10 октября 2022 года.