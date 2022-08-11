В Крыму снова обыскивают крымских татар

В Джанкое и Джанкойском районе оккупированного Крыма сегодня с 4 часов утра продолжаются обыски в домах крымских татар.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

Он сообщает, что многие юристы, которые сотрудничают с правозащитным движением TAG, потеряли мобильную связь.

«Снова обыски у активистов и гражданских журналистов. В последнее время в 4 утра проводятся обыски и точно отключают мобильную сеть адвокатов. Это делается для того, чтобы потерпевшие не могли связаться с адвокатами, люди не собирались, а корреспонденты не могли снимать фото и видео этих противоправных действий силовиков», — пишет адвокат.

В селе Ближнегородское продолжаются обыски активиста Энвера Кроша, пережившего пытки током в 2015 году в подвале отдела полиции города Джанкой, административный арест в 2018 году и визиты силовиков домой.

Второй обыск — у журналиста «Крымской солидарности» Вилена Темерьянова, которого ранее неоднократно задерживали и он отбывал административный арест.

Еще два обыска проходят в Джанкое и в селе Мирновка Джанкойского района — в домах крымских татар — Сеития Аббозова и Мурата Мустафаева.

Пятый обыск прошел в селе Озерное Джанкойского района у Эдема Бекирова.

Между тем один из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа, Рефат Чубаров, предположил, что эти обыски и аресты являются своего рода "местью" российских властей за взрывы на аэродроме в Новофедоровке, Сакский район Крыма.