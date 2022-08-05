Зеленский и "однополые браки": разоблачение кремлевской пропаганды

Новость о якобы поддержке украинским президентом Зеленским признания его страной "однополых браков" уже несколько дней используется кремлевской пропагандой для тролинга украинцев и их сторонников из числа религиозных людей.

Не остались в стороне, разумеется, и "кремлевские мюсюльмане", которые решили использовать ее, чтобы подколоть мусульман, поддерживающих Украину - мол, вот, смотрите, за что вы выступаете.

Сразу отметим два важнейших момента. Первый - новость о том, что Зеленский поддержал признание "однополых браков", действительно не соответствует. А о том, что произошло в действительности, см. далее. Второй - в немусульманской стране, где они сами являются меньшинством, мусульмане в первую очередь будут оценивать не то, какие права есть у других групп, а то, какие права есть у них. Поэтому, даже если выбор встанет между страной, где нет ни религиозных свобод у мусульман, ни "однополых браков", и страной, где есть и то, и другое, здравомыслящие мусульмане, конечно, предпочтут второе.

Тем не менее, не будем скрывать - если бы президент Зеленский, да еще и в условиях такой войны, поддержал признание "однополых браков" в Украине, это было бы действительно неприятно, как мусульманам, так и другим религиозным патриотам Украины. К счастью, он этого не сделал, причем, проявив в этом изощренность в хорошем смысле этого слова, которая взбесила ЛГБТ-экстремистов.

Так что же Зеленский написал в своем ответе на петицию о признании в Украине "однополых браков" и что из этого привела, а что скрыла кремлевская пропаганда?

Зеленский в своем ответе написал, что "в современном мире уровень демократичности общества измеряется в том числе через политику государства, направленную на обеспечение равных прав для всех граждан" и что "каждый гражданин является неотъемлемой частью гражданского общества, на него распространяются все права и свободы, закрепленные в Конституции Украины". В связи с чем он поблагодарил всех, кто обратился к нему с этой петицией. Именно эту часть его ответа, из которой как будто бы следует поддержка им признания "однополых браков", и привела прокремлевская пропаганда, умолчав о том, о чем он написал потом.

А потом он написал о том, что по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины (статья 51) и что в условиях военного или чрезвычайного положения Конституция не может быть изменена (статья 157 Конституции). Вместе с тем он дал поручение премьеру Украины проработать другие варианты того, как не нарушая украинской конституции, можно признать права соответствующей категории граждан.

Все западные и оппозиционные русскоязычные СМИ, которые сообщили эту новость, прекрасно поняли, о чем идет речь - о возможности регистрации т.н. партнерств, которые не будут считаться браком. Поняли это и ЛГБТ-экстремисты, которые в связи с этим устроили истерику. В частности, украинская "радужная" организация ИНСАЙТ заявила, что Зеленский обманул надежды "тысячи ЛГБТКИ-семей и ЛГБТКИ-людей в Украине" и что в его ответе "даже нет решимости, в которой бы президент подчеркнул критическую необходимость срочно наработать решение, или "немедленно представить варианты"" того, как изменить положения украинской конституции.

Что тут можно сказать? Как известно, Украина стремится в Евросоюз, в котором есть три подхода к этому вопросу. На одном полюсе, где в основном страны северной и частично западной Европы, государства, в котором признаны "однополые браки", а зачастую и насаждается восприятие их как нормы. На другом полюсе такие страны как Польша и Венгрия, в которых они не признаны, а их власти открыто противостоят ЛГБТ-идеологии. Наконец, в пространстве между ними есть страны, в которых брак признан союзом мужчины и женщины и государство поддерживает только подобные семьи, но у людей с другими наклонностями есть возможность зарегистрировать т.н. партнерство.

Надо сказать, что ЛГБТ-экстремистов не устраивает этот вариант, так как при нем хоть им и дают возможность жить в этих партнерствах, как они хотят, но они не признаются семьями и не имеют тех прав, которые есть у семей, например, на усыновление детей. То есть, по европейским меркам это достаточно консервативный подход, чем и вызвано разочарование ЛГБТ-экстремистов в Украине.

Что же касается мусульман, то отношение Ислама к этой проблеме известно и для нас главное иметь возможность сохранять приверженность своим мировозренческим критериям. При этом, конечно, в расстановке акцентов есть специфика места и времени, и поэтому мусульманам, живущим в современных немусульманских странах, нужно понимать эти нюансы, которые им позволят, с одной стороны, сохранять приверженность своей системе ценностей, с другой стороны, восприниматься обществом адекватными людьми. Конечно, если это общество свободы, а не нового тоталитаризма, которого по сути добиваются экстремисты от ЛГБТ.

Пока можно констатировать, что украинской власти, баллансирующей между ожиданиями внешних союзников и настроениями своего общества, удается удерживать этот балланс. И целью мусульман и других религиозных сообществ Украины является отстоять свободу своей страны и усилить в ней свои позиции в будущем.

А если кто-то думает, что панацеей от негативных тенденций Запада является Россия, то напомним им, что одной из говорящих голов кремлевской пропаганды является открытый содомит Антон Красовский, а еще одно такое лицо - Дмитрий Кисилев так же в свое время выступало за признание в России однополых "партнерств". Надо понимать, что тема "ЛГБТ" используется Кремлем исключительно в рамках холодной войны с Западом, целью которой является принудить последний к миру на приемлемых для первого условиях. И если бы это произошло, наоборот, началась демонстрация того, какая Россия "цивилизованная" и "европейская", как это уже бывало. Так что, не надо на это вестись.