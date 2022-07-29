Zомби напомнили властям Татарстана, кто для них свой

Вчера в Татарстане прошел обыск у провокатора и татарофоба Михаила Щеглова, который годами боролся против наличия у татар своей республики, преподавания в ней татарского языка, ее символики, истории татарского народа и т.д.

Но пришли к нему не из-за этого, а по подозрению в том, что он был причастен к... спиливанию православного креста на могиле православного, похороненного на кладбище мусульманского Актаныша. Православный Щеглов спилил православный крест на могиле православного? На первый взгляд, абсурд.

Но если знать, что Щеглов провокатор с многолетним стажем, а вся эта история привела к отставке главы Актанышского района Энгеля Фаттахова и призывам разобраться с тем, почему там так много татар и мусульман, все будет выглядеть иначе (https://golosislama.com/news.php?id=40767).

И вот какая интересная получается история. Руководство "республики" (от нее осталось только имя - щегловы фактически победили) поставило Москве аж два батальона пушечного мяса для войны против Украины. Берется шефство над захваченными у Украины населенными пунктами. Полная поддержка всей Z- политики.

Но как же себя ведут сами ведущие Z, когда руководство Татарстана сталкивается с угрозой провокаторов, желающих раскачать лодку межнациональных отношений, что сейчас явно не на руку Москве?

Правильно, они встают на защиту... Щеглова. Именно так вчера и сегодня поступили все Z-каналы и СМИ, которые написали на эту тему. А взять Щеглова под защиту Кремль попросил лично Олег Царев, не имеющий никакого отношения к Татарстану персонаж, которого планировали поставить главой оккупационной администрации Украины.

Но как же так? На одной стороне, руководство Татарстана, которое поставляет Z человеческие и финансовые ресурсы. На другой - маргинал, который по сути может этому помешать. Но Z все, как один встают на его сторону.

Но никаких парадокса и нелогичности в этом нет. И это будет понятно сразу, как только прокремлевские татары и другие мусульмане поймут, что истинные цели Vойны Za Украину (точнее, против нее) это не защита "многонациональной России" от козней Запада, а построение Русского мира.

И там они воюют сейчас не только за то, чтобы сегодня не было Украины, но и за то, чтобы завтра не было Татарстана и других республик мусульманских народов, чего они смогут добиться, если превратят миллионы православных украинцев в русских.

А Щеглов он свой, так как тоже выступает за это. В отличие от верноподданных татар Кремля под мозолящим глаза Z "татаро-бандеровским" флагом Татарстана. Которые пока не покрестяться и не превратятся в Казанскую губернию, своими не станут.

(На фото - Щеглов поддерживает войну против Украины на следующий день после ее начала)