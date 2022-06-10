Кнуты и пряник для татар

Конец этой недели - это серия символических ударов кнутом по Татарстану и татарам с выдачей одного небольшого пряника, который потом могут отобрать.

Практически в один день Верховным судом принято решение об окончательной ликвидации старейшей татарской национальной организации ВТОЦ - Всетатарской общественный центр, и подал в отставку Энгель Фаттахов, глава татарского национального бастиона в республике - Актанышского района.

Запрет ВТОЦ сенсацией не стал - то, что остатки независимых национальных движений в республиках будут добиты, должно было быть понятно уже давно. Изощренность состоит в том, что сделали это в тот же день, когда принудили уйти в отставку Фаттахова на фоне провокации.

Предлогом стала история с провокационным возведением православного креста посреди мусульманского кладбища в татаро-мусульманском Актаныше. Человек, которого привезли туда хоронить, жил не в Актаныше, хотя и был прописан там. Зачем-то его православная семья привезла хоронить его тело на это кладбище, где лежат мусульмане. При этом администрации кладбища было сказано, что он тоже принял Ислам, однако, потом на могиле возвели большой крест. Крест аккуратно спилили еще в декабре прошлого года, что вызвало небывалый скандал. После этого его возвели вновь. Сегодня его кто-то снес опять, после чего глава района с покаянной подал в отставку, как будто бы в этом виноват он, а не те, кто ломали этот крест, и не те, кто намеренно создал такую провокационную ситуацию.

А суть этой истории в том, что Актанышский район самый татаро-мусульманский в Татарстане. В связи с чем к нему давно возникают вопросы: "А чаво это тут одни нерусские живут, не пора ли их денацифицировать?" Вот, видимо, и решили, что пора, поэтому в один день и окончательный запрет крупнейшей и старейшей татарской организации, и отставка главы самого татарского района.

Зато днем раньше торжественно объявлено о создании "Татарстанского батальона", который будет воевать за "Русский мир". Пока в Украине. А если там не пойдут дела, понадобится и в Татарстане - работа по "денацификации" найдется и в нем.

Благо, призывы к ней вовсю звучали в связи с татарами на фоне редкого радостного для них события - открытия в Касимове в исторически татарской части города памятника Сююмбике, которая является символом борьбы за свободу Казанского ханства. Памятник по просьбе татарской общественности открыли местные, рязанские власти. И к слову, эта история показывает, что далеко не во всех регионах России доминируют исламофобы, а есть кое где и нормальные люди на местах. Но вот реакция на эту историю "общественности", той, которая Z и V показала, что даже если такие люди есть, они непременно окажутся под огнем невменяемых. Потому что незамедлительно и инициаторов события, и пошедшие им на встречу власти стали обвинять в том, что они создают культ "татарского Бандеры", для борьбы с которым требуется "денацификация".

И при нынешних тенденциях нет никакой уверенности в том, что в итоге не возьмет вверх именно их линия, которая в отличие от решения рязанских властей вполне вписывается в государственную. То есть, курс на "денацификацию" уже татар.