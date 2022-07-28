В Саудовской Аравии арестован человек, помогавший израильскому журналисту попасть в Мекку

Гражданин Саудовской Аравии был арестован за содействие въезду израильского журналиста в священный город Мекку.

Гил Тамари, редактор мировых новостей израильского Канала 13 , снял видео, на котором он входит в священный город Мекку и указывает на Большую мечеть (Масджид аль-Харам), в кадрах, опубликованных его сетью.

Эти кадры вызвали возмущение в мусульманском мире. Немусульманам традиционно запрещен въезд в Мекку и Медину.

В пятницу полиция Мекки арестовала гражданина Саудовской Аравии, который, по их словам, помог Тамари проникнуть в святые места.

Представитель полиции сообщил официальному саудовскому новостному агентству, что ответчик нарушил местные и религиозные правила. Он был передан в прокуратуру, и теперь ему будет предъявлено обвинение.

«Любое нарушение такого рода считается преступлением, которое недопустимо, и к виновным будут применяться соответствующие меры наказания в соответствии с правилами», — сказал представитель полиции.

Он добавил, что все посетители Саудовской Аравии должны соблюдать местные правила, особенно те, которые касаются священных мечетей и других священных исламских мест.

В заявлении Тамари упоминается как немусульманин, гражданин Соединенных Штатов, и не упоминается ни его израильское гражданство, ни его еврейская конфессия.

Напомним, что Тамари извинился за свои действия, заявив, что его единственное намерение состояло в том, чтобы «продемонстрировать важность Мекки и красоту».

Однако он поддержал свой поступок, заявив, что его готовность посетить святое место якобы доказывает его "журналистскую честность".