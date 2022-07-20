Израильский журналист вызвал скандал, пробравшись в Мекку

Израильский журналист нарушил полный запрет на доступ немусульман в Мекку, вызвав негативную реакцию в интернете и потенциально обострив растущие связи между Тель-Авивом и странами Персидского залива.

В понедельник израильский канал 13 News показал 10-минутный репортаж, в котором журналист Гиль Тамари проехал мимо Большой мечети, в которой находится Кааба, величайшая святыня ислама, и поднялся на гору Милосердия.

Тамари, которого сопровождал местный гид (его лицо было размыто, чтобы его нельзя было опознать), понижал голос, когда говорил в камеру на иврите, а иногда переходил на английский, чтобы не выдать себя израильтянином.

Репортаж был объявлен сенсацией, а журналист стал первым еврейским израильским репортером, задокументировавшим ежегодное паломничество мусульман во время хаджа.

Кадры вызвали сильную негативную реакцию в Интернете, а хэштег в #«Еврей в Большой мечети Мекки» стал вирусным после того, как репортаж вышел в эфир.

Среди критиков был Мохаммед Сауд, произраильский саудовский активист. «Мои дорогие друзья в Израиле, ваш журналист вошел в город Мекку, священный для ислама, и бессовестно снял там видео», — сказал он.

«Позор вам, 13 News, за то, что вы так нанесли ущерб религии Ислам."

Министр регионального сотрудничества Израиля Исави Фрейдж, который является мусульманином, осудил доклад Тамари как «глупый и вредный» для отношений между Израилем и Персидским заливом.

«Было безответственно и вредно транслировать этот репортаж только ради рейтингов», — добавил он.

Тамари, который находился в Джидде, освещая визит президента США Джо Байдена в пятницу, извинился после негативной реакции в Интернете, заявив, что он не собирался оскорблять мусульман.