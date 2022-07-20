Политика

Израильский журналист вызвал скандал, пробравшись в Мекку

20 июля в 17:00 Якуб Хаджич 0

Израильский журналист нарушил полный запрет на доступ немусульман в Мекку, вызвав негативную реакцию в интернете и потенциально обострив растущие связи между Тель-Авивом и странами Персидского залива.

В понедельник израильский канал 13 News показал 10-минутный репортаж, в котором журналист Гиль Тамари проехал мимо Большой мечети, в которой находится Кааба, величайшая святыня ислама, и поднялся на гору Милосердия.

Тамари, которого сопровождал местный гид (его лицо было размыто, чтобы его нельзя было опознать), понижал голос, когда говорил в камеру на иврите, а иногда переходил на английский, чтобы не выдать себя израильтянином.

Репортаж был объявлен сенсацией, а журналист стал первым еврейским израильским репортером, задокументировавшим ежегодное паломничество мусульман во время хаджа.

Кадры вызвали сильную негативную реакцию в Интернете, а хэштег в #«Еврей в Большой мечети Мекки» стал вирусным после того, как репортаж вышел в эфир.

Среди критиков был Мохаммед Сауд, произраильский саудовский активист. «Мои дорогие друзья в Израиле, ваш журналист вошел в город Мекку, священный для ислама, и бессовестно снял там видео», — сказал он.

«Позор вам, 13 News, за то, что вы так нанесли ущерб религии Ислам."

Министр регионального сотрудничества Израиля Исави Фрейдж, который является мусульманином, осудил доклад Тамари как «глупый и вредный» для отношений между Израилем и Персидским заливом.

«Было безответственно и вредно транслировать этот репортаж только ради рейтингов», — добавил он.

Тамари, который находился в Джидде, освещая визит президента США Джо Байдена в пятницу, извинился после негативной реакции в Интернете, заявив, что он не собирался оскорблять мусульман.

«Если кто-то обидится на это видео, я глубоко извиняюсь», — написал он на английском языке в Twitter.

«Цель всего этого мероприятия состояла в том, чтобы продемонстрировать важность Мекки и красоту религии и тем самым способствовать большей религиозной терпимости и инклюзивности», — добавил он.

Журналист заявил, что «любознательность лежит в основе и в центре журналистики» и что его репортажи были продиктованы желанием позволить людям «впервые увидеть место, которое так важно для наших мусульманских братьев и сестер, и всей истории человечества».

Отметим, что это далеко не первый и не второй раз, когда немусульманин какими-то уловками пробирается в сердце Мекки (как правило эти люди выдавали себя за мусульман). И далеко не самое страшное, за что следовало бы извиняться израильтянам. Но откровенное наплевательство на правила страны, в которую ты приехал гостем, в то числе на религиозные устои этой страны, не украсит даже заверения, что все это сделано из "уважение" к исламу.

Автор: Якуб Хаджич
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