Индийский министр выпил воды из "священной реки" и попал в больницу

Главный министр штата Пенджаб на севере Индии заболел через два дня после того, как выпил стакан воды из «священной» реки во время объявления кампании по очистке водных путей в штате.

Сообщение в официальном аккаунте правительства штата в Твиттере показало, как Бхагвант Манн пьет стакан воды из реки, известной как Кали-Бейн. Многие сикхи считают реку священной, министр же решил доказать, что пить воду из "священной" реки совершенно безопасно, несмотря на то, что она очевидно остается грязной.

«На мероприятии, посвященном 22-й годовщине очистки святой Кали Бейн, Бхагвант Манн объявил о кампании по очистке всех рек и стоков в штате. Министр сказал, что, хотя для этого благородного дела нет недостатка в средствах, он призвал людей поддержать это и сделать это массовым движением», — говорится в сообщении.

Во вторник 48-летний Манн был доставлен в больницу Indraprastha Apollo в Дели, как сообщается, с сильной болью в животе.

Его офис не опубликовал заявление о его болезни, в то время как его партия Аам Адми, которая выиграла выборы в штате Пенджаб в марте, заявила, что он отправился в больницу для планового осмотра и был выписан в четверг вечером.

Но это не помешало пользователям соцсетей отметить этот забавный факт, особенно учитывая, что индуистские шовинисты прикладывают усилия, чтобы изобразить мусульман врагами общественного здравоохранения.