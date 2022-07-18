Иран готов к созданию ядерного оружия

Иран технически способен создать ядерную бомбу, но еще не решил, создавать ли ее, заявил в воскресенье старший советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи катарскому телеканалу Al Jazeera.
Камаль Харрази выступил на следующий день после того, как президент США Джо Байден завершил свою четырехдневную поездку в Израиль и Саудовскую Аравию, пообещав помешать Ирану «обзавестись ядерным оружием».
Комментарии Харрази были редким предположением о том, что Иран может быть заинтересован в ядерном оружии, что он долгое время отрицал.
«За несколько дней мы смогли обогатить уран до 60 процентов, и мы можем легко производить уран с обогащением до 90 процентов… У Ирана есть технические средства для производства ядерной бомбы, но Иран не принял решения о ее создании», — сказал Харрази.
Иран уже обогащает уран до 60 процентов, что намного выше предела в 3,67 процента, предусмотренного ядерной сделкой Тегерана с мировыми державами в 2015 году. Уран с обогащением до 90 процентов пригоден для ядерной бомбы.
В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерного пакта, в соответствии с которым Иран приостановил свои работы по обогащению урана.
В прошлом году министр разведки Ирана заявил, что давление Запада может подтолкнуть Тегеран к созданию ядерного оружия, разработку которого Хаменеи запретил фетвой в начале 2000-х годов.
Иран заявляет, что перерабатывает уран только для использования в гражданской энергетике, и заявил, что его нарушения международного соглашения будут обратимыми, если Соединенные Штаты отменят санкции и присоединятся к соглашению.
Общий план возрожденной сделки был по существу согласован в марте после 11 месяцев непрямых переговоров между Тегераном и администрацией Байдена в Вене.
Но затем переговоры прервались из-за препятствий, включая требование Тегерана к Вашингтону дать гарантии того, что ни один президент США не откажется от сделки, как это сделал Трамп.
Байден не может этого обещать, потому что ядерная сделка — это необязательная политическая договоренность, а не юридически обязывающий договор.
"Соединенные Штаты не предоставили гарантий сохранения ядерной сделки, и это лишает возможности любой договоренности", - сказал Харрази.
Израиль, который Иран не признает, пригрозил атаковать иранские ядерные объекты, если дипломатия не сможет сдержать ядерные амбиции Тегерана.
Харрази сказал, что Иран никогда не будет вести переговоры о своей программе создания баллистических ракет и региональной политике, как того требуют Запад и его союзники на Ближнем Востоке.
«Любой удар по нашей безопасности со стороны соседних стран будет встречен прямым ответом этим странам и Израилю».