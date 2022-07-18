Иран готов к созданию ядерного оружия

Иран технически способен создать ядерную бомбу, но еще не решил, создавать ли ее, заявил в воскресенье старший советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи катарскому телеканалу Al Jazeera.

Камаль Харрази выступил на следующий день после того, как президент США Джо Байден завершил свою четырехдневную поездку в Израиль и Саудовскую Аравию, пообещав помешать Ирану «обзавестись ядерным оружием».

Комментарии Харрази были редким предположением о том, что Иран может быть заинтересован в ядерном оружии, что он долгое время отрицал.

«За несколько дней мы смогли обогатить уран до 60 процентов, и мы можем легко производить уран с обогащением до 90 процентов… У Ирана есть технические средства для производства ядерной бомбы, но Иран не принял решения о ее создании», — сказал Харрази.

Иран уже обогащает уран до 60 процентов, что намного выше предела в 3,67 процента, предусмотренного ядерной сделкой Тегерана с мировыми державами в 2015 году. Уран с обогащением до 90 процентов пригоден для ядерной бомбы.

В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерного пакта, в соответствии с которым Иран приостановил свои работы по обогащению урана.

В прошлом году министр разведки Ирана заявил, что давление Запада может подтолкнуть Тегеран к созданию ядерного оружия, разработку которого Хаменеи запретил фетвой в начале 2000-х годов.