Байден и Ближний Восток: уравнение со многими неизвестными

На следующей неделе должен начаться визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток. Его цели выглядят как сложное политическое уравнение, но пока со множеством неизвестных.

Тремя основными из них являются Саудовская Аравия, Израиль и Иран, а точнее то, как с ними в итоге удастся договориться, если вообще удастся.

В контексте противостояния с Россией и Китаем от Ближнего Востока США сейчас нужны две вещи: нефть с газом и спокойствие. Первое нужно как альтернатива российским энергоносителям в рамках политики удушения Мордора, которую нельзя последовательно проводить, не найдя замены его нефти и газу. Второе связано с первым, так как без спокойствия не будет и поставок, но в целом соответствует расширенного представления о ресурсах. Иначе говоря, от Ближнего Востока сейчас требуется, чтобы он не отвлекал ресурсов США на тушении новых пожаров на нем, позволив сосредоточить их на главном направлении.

Саудия, Израиль, Иран - это три основных игрока, от которых зависит достижение этих целей. Но проблема в том, что на первый взгляд, чтобы сохранить одну или две из данных фигур на этой шахматной доске требуется пожертвовать третьей.

Так, США хотели бы восстановить сейчас ядерную сделку с Ираном, расторгутую Трампом. По ней с Ирана снималась часть санкций, позволяя ему поставлять в Европу нефть, в обмен на что он принимал на себя обязательства по ограничению своей атомной программы и постановки ее под международный контроль.

Такая сделка была бы сейчас выгодна США и Европе, да и самому Ирану. Однако она не отвечает интересам прежде всего Саудовской Аравии, которая на примере предыдущей сделки, заключенной с Ираном Обамой, знает, что полученные средства хомейнистский режим использует для своей экспансии в регионе.

Израиль тоже не в восторге от экономического усиления Ирана, но с другой стороны контроль над его ядерной программой может снять самые серьезные его опасения в сфере безопасности.

Отдельный сюжет - израильско-арабские отношения. Трамп пытался примирить Израиль с основными арабскими державами, а точнее прогнуть арабский мир под сионистов, и видел ключом к этому именно Саудию. Успехов удалось добиться очень ограниченных - действительно, произошло установление ряда двусторонних отношений, но во-первых не со всеми, во-вторых, они отнюдь не закрывали палестинскую проблему, как хотелось Трампу и сионистам. Есть мнение, что Израиль и Саудию получится еще больше сблизить на почве противостояния с Ираном. Но уже противоречит целям перезаключения ядерной сделки

Саудия, по-видимому, является ключевым пунктом предстоящего турне Байдена, на что указывает то, что именно ее он вынес в название своей статьи, посвященной этому путешествию (https://inlnk.ru/846OmM). И тут демократам приходится наступать на горло собственной песне, потому что Мухаммад Бин Салман был выбран ими на роль главной мишени в рамках критики действий обласкавшего его Трампа. Именно близкие к Демпартии СМИ максимально раскрутили скандал с убийством Джамала Хашогги, представив (и не без оснований) Бин Салмана в качестве "мистера зло", А теперь получается, что обо всем этом нужно забыть, чтобы Америка смогла достигнуть своих долгосрочных целей.

Словом, Байдену и его команде нужно быть настоящими гроссмейстерами политического анализа, чтобы эффективно спланировать и разыграть ближневосточную шахматную партию. Однако серьезные аналитики сходятся в том, что максимум, на что могут рассчитывать США на Ближнем Востоке - это тактический успех.

Стратегически США уже не смогут одновременно контролировать происходящее на Ближнем Востоке и противостоять России в Европе, а Китаю в Юго-Восточной Азии. И выбор приоритета в виде второго направления безусловно отвечает интересам мусульман и открывает перед ними окна возможностей на многих направлениях, о чем мы уже писали (https://golosislama.com/news.php?id=40541).