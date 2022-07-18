"Старый конь борозды не испортит": Байден топит Путина с помощью Саудии

Итак, можно говорить о первых практических итогах турне президента США Джо Байдена на Ближний Восток, о задачах которого мы писали (https://golosislama.com/news.php?id=40856).

Байдену удалось договориться с саудовским наследным принцием Мухаммадом Ибн Салманом о повышении экспорта саудовской нефти на 50%, что будет способствовать дальнейшему отказу Запада от российских энергоносителей.

Уже с августа Саудовская Аравия сможет нарастить нефтедобычу с 10 до 11 миллионов баррелей в сутки, стремясь в последующем выйти на уровень 13 миллионов баррелей в сутки.

Что же, рабсеяне, конечно, могут сколько угодно изображать Байдена старым маразматиком, но дело свое он знает и делает. Как говорят русские,"старый конь борозды не испортит".

Конечно, Байдену пришлось выслушать на Западе море справедливой критики в связи с тем, что он тепло встречался, бил по рукам и вел переговоры с человеком, которого сам же назвал убийцей саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Вышел из этого положения он своеобразно - повторив журналистам, что считает Мухаммада Бин Салмана ответственным за это убийство, он призвал его больше такого не допускать. Вот так - "просто так больше не делай".

С другой стороны, ни у нас, ни у наших давних читателей никаких иллюзий по поводу характера современных международных отношений в принципе нет. Они определяются в первую очередь интересами и в последнюю принципами. Да и то, с учетом того, какие принципы сейчас порой пытаются продвигать "сильные мира сего", еще неизвестно, что хуже.

В данном случае, однако, вытеснение обнаглевшей России с мирового рынка энергоносителей можно только приветствовать, даже если ее место займут не только Саудия, но и Иран. Увы, из двух зол приходится выбирать меньшее.