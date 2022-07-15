Признает ли Украина Ичкерию?

Одна из главных новостей последнего времени, затрагивающая мусульманские народы под властью Кремля - это законопроект о признании Украиной независимости Ичкерии, предложенный депутатом Алексеем Гончаренко, о котором мы недавно писали (https://golosislama.com/news.php?id=40801).

Решится ли на это официальный Киев, вот в чем вопрос.

На первый взгляд, теперь ему в этом ничего уже не мешает.

Россия не только еще восемь лет назад нарушила территориальную целостность Украины, официально включив в свой состав захваченный Крым.

Она не только официально признала т.н. ДНР и ЛНР независимыми государствами, а не частью Украины, которой их территорию признает весь мир.

С началом большой войны 24.02.2022 года ее первые лица уже открыто заявляют, что собираются ликвидировать украинскую государственность в принципе, а неофициально, что и украинскую нацию как таковую.

В таких обстоятельствах, когда разозлить Россию властям Украины можно уже не опасаться, терять им нечего и можно было бы пойти на такой шаг как отрицание территориальной целостности России посредством признания Ичкерии - в ответ на отрицание Россией государственности Украины и ее территориальной целостности.

Однако тем, что может помешать Киеву это сделать, теперь уже является не опасение реакции Кремля, а опасение реакции остального мира, а точнее союзников Украины на Западе. Потому что в отличие от международных террористов в Кремле Запад к этим вопросам подходит очень чувствительно, так как они могут затронуть и сами западные государства, опасающиеся за свою территориальную целостность. И поэтому кроме Косова, случай которого был абсолютно уникальным и имел длительную предысторию попыток урегулирования его проблемы международным сообществом, Запад уже давно не идет на признания независимости даже тех народов, которые борятся против его конкурентов.

Ни уйгуры и Тибет в Китае, ни арабы и азербайджанцы в Иране не получили от Запада признания своей независимости, хотя там есть те силы, которые этого добиваются. Более того, независимым большинством западных стран не признан даже Тайвань, который Запад пытается защитить от поглощения Китаем.

Поэтому остановить Украину от признания Ичкерии теперь уже может не Кремль, который наоборот ее к этому подталкивает, а только Запад. С другой стороны, если это признание все же произойдет, это станет шагом с далеко идущими последствиями со стороны не только Украины, но и давших ей на это добро западных партнеров.

И ответственность за его последствия всецело ляжет на Кремль.