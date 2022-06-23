В Совете Европы призвали освободить Кавказ и остановить конвеер Российской империи

В Парламентской ассамблее Совета Европы произошло по-своему историческое событие. Депутат от Украины Алексей Гончаренко выступил с короткой, но содержательной речью, в которой освятил историю порабощения и геноцида Российской империей кавказских народов, их борьбы за свободу и нынешнее состояние.

Речь на английском с русскими титрами можно посмотреть по этой ссылке

https://youtu.be/Iu8KspMcz9k

Гончаренко не только осветил проблему Кавказа, но и описал сущность Российской империи как конвеера, который использует завоеванные народы, чтобы с их помощью завоевывать новые. Так, сегодня завоеванные народы Кавказа используются для того, чтобы с их помощью завоевывать Украину. А если бы получилось завоевать Украину, уже украинцы использовались бы для того, чтобы завоевывать новые народы - Прибалтики, Восточной Европы и т.д.

Соответственно, Гончаренко призвал Европу остановить этот конвеер, снять с него насильно поставленные на него народы и дать им жить нормальной жизнью.

Ответим в этой связи, что Гончаренко выступал не только от своего имени, но и от межфракционной депутатской группы "Свободный Кавказ", недавно воссозданной в парламенте Украины.