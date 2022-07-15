Минниханов: больше не президент Татарстана

Российский президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Госсовета России. В этом документе Рустам Минниханов вместо президента Татарстана указан уже как "глава Татарстана".

Буквально в указе говорится: "Наименование должности Минниханова Р.Н. изложить в следующей редакции: "Глава Республики Татарстан".

Указ был опубликован 12 июля на официальном портале правовой информации.

В конце сентября в Госдуму был внесен законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", в том числе обязывающий руководителей регионов именоваться главами.

Госсовет Татарстана не поддержал этот проект. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль с уважением относится к позиции Государственного Совета Республики Татарстан по поводу переименования должности президента региона, но это лишь одно из мнений.

В начале ноября глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству и один из авторов законопроекта Павел Крашенинников заявил, что, несмотря на критическую позицию Татарстана, законопроект о региональной власти, запрещающий главам российских регионов именоваться "президентами", не будет корректироваться. Он отметил, что в Думу уже поступило более 80 заключений на законопроект и отрицательный отзыв на документ отправил только Татарстан.

Напомним, что в Татарстане в настоящее время сохраняется должность "президент". В начале года в сообществе "Поборы в школах и детских садах" появилось письмо прокуратуры Татарстана, в котором сказано, что глава субъекта Российской Федерации не может именоваться президентом. В письме также отмечалось, что работа по приведению республиканского законодательства в соответствие с федеральным еще не завершена. На итоговой пресс-конференции в 2018 году спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сказал, что Татарстан обратится в Конституционный суд, если заставят убрать наименование "президент", в 2020 году он сказал, что Конституцию изменят, но должность "президент" останется. А в конце декабря 2021 года он затруднился уточнить, как будет называться президент РТ после внесения изменений в Конституцию Татарстана.

В общем, Путин поставил жирный крест на попытках татарстанского главы сохранить вид какой-либо суверенности республики. Сейчас конечно многие жители Татарстана уверяют сами себя, что на самом деле изменится мало. С этим в принципе трудно спорить, так как реального федерализма в России не осталось даже при президенте Минниханове. Тем не менее, не стоит упускать из виду символизм данного решения. Понижение статуса первого человека в Татарстане неразрывно связано с понижением статуса самого Татарстана.