Татарстан и президент: надышаться перед смертью

"Перед смертью не надышишься", - гласит известная поговорка. Но президент Татарстана и его команда с ней, видимо, не согласны. Ведь вместо того, чтобы бороться с вынесенным их статусу смертным приговором они сейчас фактически оттягивают приведение его в исполнение.

Сегодня вступил в силу закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", известный как один из законов Клишаса-Крашенинникова. По нему помимо прочего во всей России может быть только один президент. А так как уже много лет такую должность из всех глав "субъектов федерации" сохранял лишь Татарстан, это означает, что и у него теперь вместо президента будет обычный "глава".

Как и в случае с отказом от продления договора между Татарстаном и федеральным центром в 2017 году, вяло посопротивлявшись и ради приличия заявив свое несогласие через Госсовет, руководство региона смирилось с принятым за него решением. "Понятно, что закон принят. Мы законопослушные люди. Так получилось, что наш голос не услышали в некоторых вопросах", - заявил Рустем Минниханов после принятия этого закона, пообещав, что он будет выполняться.

Однако 1 июня уже наступило, но на сайте администрации президента Татарстана так и осталось старое название. "Бунт на корабле?" - понадеялись одни и возмутились другие. Но нет. Как заявила пресс-секретарь пока все еще президента Татарстана Лилия Галимова, вступивший в силу закон предполагает какой-то переходный период, который власти "республики" используют, чтобы внести необходимые поправки в ее законодательство.

Конечно, если бы хотели, с момента принятия закона уже бы это сделали. Понятно, что не хотят и пытаются выиграть время, как в том анекдоте про ходжу Насреддина - "чтобы или ишак сдох, или падишах". Но падишах, несмотря на многолетние слухи и надежды, все никак не подыхает. А раз так, понятно, кто в данном случае окажется ишаком, которому предстоит сдохнуть.

А раз так, остается только дышать перед смертью.