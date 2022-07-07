Турция отпустила корабль с украденным украинским зерном

Министерство иностранных дел Украины заявило в четверг, что российскому судну с украинским зерном разрешили покинуть турецкий порт Карасу. Министерство назвав это «неприемлемой ситуацией» и вызвав посла Турции.

«Мы сожалеем, что российскому судну «Жибек жолы», которое было перегружено украденным украинским зерном, было разрешено покинуть порт Карасу, несмотря на предъявление турецким властям доказательств уголовного дела», — написал в Twitter официальный представитель МИД Олег Николенко.

«Посол Турции в Киеве будет приглашен в Министерство иностранных дел Украины, чтобы прояснить эту неприемлемую ситуацию».

Не будем делать вид, будто это стало неожиданностью для нас. Некоторые наблюдатели еще в день задержания судна отметили, что для Турции лучшим выходом из сложившейся ситуации стало бы просто исчезновение судна, или чтобы оно не появлялось никогда. Турки по прежнему стараются усидеть на двух стульях, и опасаются ссориться как с Украиной так и с Россией. В принципе им это удается, поскольку и Украина и Россия тоже не хотят сейчас себе проблем с Турцией.

Ну а вот удастся ли так дальше, покажется время. Как мы уже предупреждали, время серых зон и таких же серых позиций уходит. Главное не опоздать.